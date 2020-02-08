Чумак о работе Офиса генпрокурора: Необоснованные посадки создадут больше негатива, чем ничегонеделание

Замгенпрокурора Украины Виктор Чумак заявил, что общество ожидает от Офиса генпрокурора результата, но его нельзя "высасывать из пальца".

Чумак: Я точно знаю, где, кто и как разворовывал это государство Фото: glavcom.ua

Офис генерального прокурора Украины несет дополнительную ответственность перед обществом, которое ожидает "посадок". Об этом заместитель генпрокурора Виктор Чумак заявил 8 февраля в эфире "Радіо Свобода".

"Каждый из нас, когда пришел в прокуратуру, точно знает и точно видит, что общество ожидает результата. И это ожидание добавляет еще дополнительного бремени ответственности. Поверьте. Потому что нельзя же делать результат, "высасывать из пальца", нельзя же результат делать таким, который рассыплется на первом же судебном заседании. ...Необоснованные посадки, плохие доказательства и так далее еще больше создадут негатива, чем, в принципе, ничегонеделание, даже чем их отсутствие", – сказал он.

По словам замгенпрокурора, "ситуация дополнительной ответственности реально давит".

"Потому что я точно знаю, где, кто и как разворовывал это государство", – подчеркнул Чумак.

Верховная Рада 19 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". 24 сентября закон №113-IX был опубликован в газете "Голос України", а 25-го вступил в силу, кроме отдельных положений, которые начинают действовать, в частности, после создания Офиса генпрокурора.

С 2 января в Украине начал работу Офис генпрокурора. До этого структура называлась Генеральной прокуратурой.