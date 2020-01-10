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Матиос заявил, что Чумак слабо разбирается "даже в процессуальном порядке объявления подозрения"

Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос не подтвердил, что назначенный вместо него Виктор Чумак обращался за обменом опытом.

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Матиос о Чумаке: Наши мировоззренческие и профессиональные видения точно разные
Матиос о Чумаке: Наши мировоззренческие и профессиональные видения точно разные
Фото: Анатолій Матіос / Facebook

Бывший главный военный прокурор Украины, а ныне просто заместитель генерального прокурора Виктор Чумак мало разбирается в прокурорской работе. Об этом экс-главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил "Цензор.НЕТ" в интервью, которое было опубликовано 9 января.

Матиоса спросили, делится ли он с Чумаком опытом.

"Опытом можно делиться, если обращаются. Но каким опытом я могу поделиться с человеком, который всю жизнь не имел отношения к следствию и прокурорской работе и мало понимает даже в процессуальном порядке объявления подозрения? Наши мировоззренческие и профессиональные видения точно разные. И это не исправить советом, учиться надо было раньше", – ответил Матиос.

По его словам, "где-то в наблюдательном совете" Чумаку было бы "теплее".

"Прочитал, что Виктор Чумак был призван на военную службу и подписал военный контракт. Вот скажите, для чего, если он знал, что контракт будет прекращен вследствие ликвидации Генпрокуратуры и начала работы Офиса [генпрокурора] со 2 января 2020-го? Очевидно, что для перерасчета заново своей уже генеральской, а не гражданской пенсии. Или для чего? Не знаю, спросите его. Если это правда, то приоритеты Чумак своим поступком определил", – считает Матиос.

Он отметил, что "в армии со стороны командира для подчиненных действует один принцип – делай, как я".

"Если подчиненные будут выполнять свой долг с таким же качеством, как мой преемник, конец такой армии, да и букве закона конец. Вот так я вижу и нынешнюю ситуацию военных преступлений. Это печально, но небо (как говорит Чумак) на землю не упало. Это правда. Не упало. Просто государство и армия перед угрозами, которые никуда не делись, благодаря такому "государственному" подходу стали гораздо слабее. И такая – или от неумения, или наоборот – слабость нашей государственности в военно-правоохранительном сегменте имеет правовую квалификацию и [носит] конкретные фамилии, которые для всех не секрет сейчас", – подчеркнул Матиос.

Матиос был главным военным прокурором Украины с августа 2014 года. Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка уволил его 2 сентября 2019 года. Вместо Матиоса 11 сентября назначили Чумака.

Верховная Рада 19 сентября приняла во втором чтении и в целом законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". 24 сентября закон №113-IX был опубликован в газете "Голос України", а 25-го вступил в силу, кроме отдельных положений, которые начинают действовать, в частности после создания Офиса генпрокурора. Закон предусматривает упразднение военных прокуратур и отменяет должность заместителя генерального прокурора – главного военного прокурора.

4 января 2020 года стало известно, что Рябошапка уволил Чумака с должности заместителя генпрокурора – главного военного прокурора и назначил его своим заместителем.

На сайте Генпрокуратуры указано, что Чумак является заместителем генпрокурора со 2 января.

Теги: Виктор Чумак, военная прокуратура, Анатолий Матиос, Генпрокуратура, реформа
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