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Структура, которая занимается военными, сокращена втрое по сравнению с Главной военной прокуратурой – Чумак

По словам замгенпрокурора Украины Виктора Чумака, численность Главной военной прокуратуры составляла 180 должностей, в созданной вместо нее специализированной прокуратуре – 58.

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Чумак сообщил, что курирует специализированную прокуратуру по военным вопросам
Чумак сообщил, что курирует специализированную прокуратуру по военным вопросам
Фото: Віктор Чумак / Facebook

В Офисе генерального прокурора Украины создана специализированная прокуратура в военной сфере и оборонно-промышленном комплексе. Об этом заместитель генпрокурора Виктор Чумак сообщил 8 февраля "Радіо Свобода".

"Мы говорили о том, что военной прокуратуры как подразделения, в котором проходят службу военные, в Украине не будет. И первым этапом была как раз ликвидация Главной военной прокуратуры и создание на ее базе специализированной прокуратуры в военной сфере и оборонно-промышленном комплексе. И она как раз таки была создана. И с 2 января заработала такая специализированная прокуратура", – сказал он.

По словам замгенпрокурора, "ее структура будет распространяться на все территориальные прокуратуры по вертикали и будут созданы соответствующие прокуратуры региональные и соответствующие местные прокуратуры специализированные".

"Это такая отдельная иерархия. Она будет иметь достаточно самостоятельную иерархическую структуру. Она курируется одним из заместителей ГПУ", – отметил Чумак.

Он подтвердил, что этим заместителем является он сам.

"Но у нее есть свой руководитель, свои заместители в специализированной прокуратуре. Я думаю, что такая структура более эффективна. Мы сократили ее из Главной военной прокуратуры с почти 180 должностей до 58 должностей уже сейчас, сегодня. То есть она сокращена почти в три раза. Это достаточно серьезное сокращение. Но при этом не потеряли ни качества, ни эффективности ни в расследовании, ни в качестве работы", – заявил Чумак.

Верховная Рада 19 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". 24 сентября закон №113-IX был опубликован в газете "Голос України", а 25-го вступил в силу, кроме отдельных положений, которые начинают действовать, в частности, после создания Офиса генпрокурора. Закон предусматривает упразднение военных прокуратур и отменяет должность заместителя генерального прокурора – главного военного прокурора.

4 января 2020 года стало известно, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Чумака с должности заместителя генпрокурора – главного военного прокурора и назначил его своим заместителем.

На сайте Генпрокуратуры указано, что Чумак является заместителем генпрокурора с 2 января.

Теги: Виктор Чумак, прокуратура, военная прокуратура, Главная военная прокуратура, Офис генпрокурора
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