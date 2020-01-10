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Должностной оклад Рябошапки повысили на 56 тыс. грн – решение Кабмина

В октябре 2019 года генпрокурор Украины Руслан Рябошапка получил зарплату с окладом 37 тыс. грн. В декабре Кабмин увеличил его оклад до более чем 93 тыс. грн.

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Рябошапка стал генпрокурором 29 августа 2019 года
Рябошапка стал генпрокурором 29 августа 2019 года
Фото: ЕРА

Должностной оклад генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки повысили до 93,65 тыс. грн в месяц. Такое решение от 11 декабря 2019 года, подписанное премьер-министром Алексеем Гончаруком, опубликовано (.doc) на сайте Кабинета Министров Украины.

Согласно документу, первый заместитель генпрокурора должен получить более 89 тыс. грн оклада, заместитель главы ведомства – почти 86,5 тыс. грн.

В октябре 2019 года месячный оклад Рябошапки составлял 37 тыс. грн, сообщали "Українським новинам" в Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ).

При этом вся зарплата генпрокурора с учетом надбавок, доплат и премий превышала в октябре 133 тыс. грн.

Рябошапка был назначен главой ГПУ 29 августа 2019 года.

Со 2 января в Украине начал работу Офис генпрокурора.

Теги: Кабинет Министров, зарплата, прокуратура, ГПУ, Руслан Рябошапка, Офис генпрокурора
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