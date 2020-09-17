"Украина не пропустит". В правительстве Израиля призвали хасидов возвращаться домой

Министр высшего образования Израиля Зеэв Элькин заявил, что Украина не разрешит паломникам въезд на территорию страны из-за COVID-19.

В Госпогранслужбе Украины заявили, что ожидают прибытия к границам Украины 4 тыс. хасидов Фото: EPA

Министр высшего образования Израиля Зеэв Элькин на своей странице в Twitter призвал хасидов, которые пытались попасть через Беларусь в Умань Черкасской области, вернуться домой.

По его словам, из-за коронавирусной инфекции COVID-19 Украина не разрешит паломникам въезд на территорию страны.

"Несмотря на многочисленные попытки помочь израильтянам, пытающимся попасть в Украину через Беларусь или Молдову, сегодня утром украинские власти дали отрицательный окончательный ответ. В Украине заявили, что не разрешат въезд через пограничные переходы или через какие-либо ограниченные делегации", – говорится в сообщении.