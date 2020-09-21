Заседание суда по делу нардепа Юрченко перенесли в закрытый режим

Один из адвокатов исключенного из фракции "Слуга народа" народного депутата Александра Юрченко заявил ходатайство об остановке видео фиксации своего выступления.

На прошлой неделе Юрченко говорил о контакте с больным COVID-19 Фото: Олександр Юрченко / Facebook

Судебное заседание по делу исключенного из фракции "Слуга народа" народного депутата Александра Юрченко 21 сентября перенесли в закрытый режим по ходатайству его адвоката из-за разглашения сведений, содержащих врачебную тайну, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Хотел бы заявить ходатайство об остановке видео фиксации моего выступления, во время которого будет объявлена информация медицинского характера, которая содержит запрет на разглашение", – сказал адвокат.

Прокурор заявил, что не видит смысла в их огласке этой медицинской документации.

Суд удовлетворил ходатайство адвоката Юрченко.

Сегодня Юрченко пришел на заседание суда с двумя адвокатами. На прошлой неделе он не явился в суд, на котором ему планировали избрать меру пресечения. Нардеп мотивировал свою неявку тем, что "ранее имел контакт с больным COVID-19", рассказала пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис "Украинской правде".

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос 13 сентября сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении помощнику Юрченко Ивану Фищенко. По данным Лероса, Фищенко получил взятку в размере $13 тыс. из $200 тыс., которые предназначались Юрченко за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами. Подозрение помощнику вручили 10 сентября, подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

По данным детективов, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов комитета. Антикоррупционное бюро заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения нардепу о подозрении во взяточничестве.

Фищенко арестовали 15 сентября с возможностью внесения залога в размере 1,550 млн грн. Он заявил, что взяток не получал и с депутатом не общается. 16 сентября Фищенко внес залог и уже вышел из СИЗО.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. В этот же день Юрченко вручили подозрение, исключили из фракции "Слуги народа", а также допросили в НАБУ и САП.

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам, он уверен, что Юрченко "обязательно сядет в тюрьму".