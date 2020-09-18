"200 кг плюшек и помощь экологии". Что известно о скандале с нардепом Юрченко, подозреваемым во взяточничестве. Главное

Кто такой нардеп Юрченко?

Александру Юрченко 32 года. Он был избран нардепом Верховной Рады IX созыва на внеочередных выборах в июле 2019 года по округу №211 в Голосеевском районе Киева, кандидата выдвигала партия "Слуга народа".

"Старая система власти, система коррупции, лжи и произвола не хочет и не способна измениться. Президенту нужна надежная поддержка в Верховной Раде. Главная цель нашей команды – в корне изменить старую систему власти. Вместе мы воплотим курс президента Владимира Зеленского в конкретных законопроектах и политических решениях, сформируем профессиональное правительство народного доверия. Чтобы изменения стали настоящими и их положительный результат почувствовал на себе каждый гражданин, нужно, чтобы в парламент пришли порядочные и честные люди", – говорилось в предвыборной программе Юрченко, опубликованной на сайте Центризбиркома.

Кандидат обещал, в частности, добиваться "усиления ответственности за коррупционные преступления" и введения обязательной конфискации имущества коррупционеров.

Фото: Олександр Юрченко / Facebook

После избрания политик вошел во фракцию "Слуга народа", является главой подкомитета по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Юрченко окончил Институт последипломного образования Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение", а также Открытый международный университет развития человека "Украина" (факультет инженерных технологий, кафедра дизайна). Как сообщает движение "Чесно", Юрченко в 2015 году баллотировался в Киевсовет от партии УКРОП как беспартийный по округу №3 (Голосеевский район), но не прошел. После этого возглавлял районную партийную организацию УКРОП. На внеочередных местных выборах в 2014 году был членом Голосеевского районного территориального избиркома от ВО "Свобода".

В Верховной Раде VII созыва был помощником-консультантом на общественных началах нардепа Александра Шевченко ("Свобода"), а в Раде VIII созыва – депутатов Елены Сотник ("Самопоміч"), Тараса Батенко и Андрея Денисенко (внефракционные, члены партии УКРОП).

"Чесно" отмечает, что Юрченко до депутатства был общественным активистом, выступал против незаконных строек в Киеве и боролся за сохранение Совских прудов. На время избрания был временно безработным. Женат, семья воспитывает сына.

Фото: Олександр Юрченко / Facebook

В электронной декларации за 2019 год Юрченко указал квартиру в Киеве площадью 64,2 м², которой владеет вместе с родителями, и квартиру площадью 70,6 м², бесплатное право пользования которой имеет его жена. Также нардеп задекларировал авто отца SsangYong 2008 года выпуска. У Юрченко наличными хранится $50 тыс., у жены – 400 тыс. грн. В декларации политик указал, что является руководителем общественной организации "Чорна рада" и главой киевской ячейки общественной организации "Всеукраинская люстрация".





Коррупционный скандал

13 сентября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро объявило о подозрении помощнику Юрченко. Нардеп Гео Лерос утверждал, что помощник "взял первые $13 тыс. из $200 тыс., которые предназначались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами".

По данным "Украинской правды", неофициального помощника Юрченко зовут Иван Фищенко. На сайте парламента он помощником Юрченко не числится. С нардепом его связывает работа в УКРОПе – Фищенко ранее возглавлял Киевскую организацию партии. В 2015 году баллотировался от этой партии в Киевсовет; в 2012-м и 2014-м участвовал в выборах в Верховную Раду от УДАРа и от Блока Петра Порошенко, но не прошел. Был помощником нардепа Владимира Куренного (УДАР) в Верховной Раде VII созыва.

15 сентября НАБУ опубликовало видео по делу о взяточничестве. Согласно обнародованным материалам, летом 2020 года бюро получило информацию об "организованной группе, участники которой получают незаконные денежные вознаграждения за использование законных полномочий и обязанностей нардепов". НАБУ разработало спецоперацию с внедрением в состав группировки детектива под прикрытием.

"Детектив в роли представителя промышленной компании познакомился с участником группировки Ф. и сообщил ему, что условием инвестирования в Украину является создание необходимых правовых оснований для переработки твердых бытовых отходов. Во время встречи Ф. (предположительно Фищенко. – "ГОРДОН") предложил детективу Д. встретиться с нардепом (предположительно Юрченко. – "ГОРДОН"), которому глава комитета поручил это направление", – говорится в видео.

Бюро опубликовало фрагменты разговора посредника с детективом. 27 июля Ф. познакомил детектива с нардепом Ю. Парламентарий рассказал, что он является инициатором соответствующего законопроекта и все вопросы по правкам "замыкаются" на нем.

На встрече обсуждали законопроекты 2207-1-Д и 2207-2. Оба законопроекта касаются обращения с отходами. Юрченко являлся соавтором второго, а первый критиковал. Но в первом чтении был принят именно законопроект 2207-1-Д.

Детектив передал предположительно Юрченко проект предложенных поправок в законодательство, после ознакомления с которым депутат согласился "оказать помощь", отмечает бюро.

"Во время разговора нардеп обусловил свою поддержку необходимостью предоставить ему денежное вознаграждение, завуалировав это под предложение "помочь экологии" и дать "плюшки", – отметили в НАБУ.

"Как помочь экологии, вам Иван расскажет", – сказал нардеп.

Скриншот: NABU / YouTube

"Ну ты там говорил сначала акции, потом плюшки, потом ватрушки, потом помощь экологии... Плюшки, я так понимаю, это бабки?" – сказал детектив.

Посредник подтвердил, добавив, что нардеп не может ничего говорить открыто, потому что его "пасут", но он намекнул, что нужно "помочь экологии".

"Помощь экологии – это типа бабки?" – спросил детектив. Посредник подтвердил.

После этого детектив получил сообщение с суммой, которую посредник и нардеп хотят получить. Затем парламентарий, по данным НАБУ, подготовил проект поправок.

Скриншот: NABU / YouTube

7 августа Ф., по данным НАБУ, получил от детектива $13 тыс., отметив, что $10 тыс. он отдаст нардепу. Позже он передал депутату его долю, отметили в бюро.

На встрече 20 августа предположительно Фищенко и Юрченко рассказали детективу, сколько ранее нардепам платили за принятие законов в сфере "зеленой" энергетики, и обсудили с ним распределение неправомерного вознаграждения за принятие предложенных поправок в законодательство. В частности, посредник, нардеп и детектив обсуждали, как "закоррумпировать" членов профильного комитета.

"Нардеп сообщил, что для принятия изменений в законодательство детектив должен передать ему незаконное денежное вознаграждение в размере $200 тыс. несколькими частями, а также в будущем предусмотреть передачу нардепу 3% акций уставного фонда иностранного предприятия, которое будет построено в Украине", – отметили в НАБУ.

Речь снова шла о "плюшках".

Скриншот: NABU / YouTube

Скриншот: NABU / YouTube

Через несколько дней посредник попросил детектива передать $50 тыс., чтобы продолжить процедуру внесения изменений в законодательство.

На 26–27 августа была запланирована передача этих денег, а детективы должны были задокументировать действия других участников схемы.

"Но из-за обстоятельств, которые сейчас выясняет следствие, НАБУ было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение спецзадания и ограничиться оценкой тех доказательств, которые были собраны к этому моменту", – говорится в видео.

ВИДЕО

Видео: NABU / YouTube

"Украинская правда" со ссылкой на источники утверждает, что операцию "сорвали, а точнее – слили".

В НАБУ заявили, что незаконная схема ликвидирована, а бюро работает над разоблачением и привлечением к уголовной ответственности других ее участников, "включая служебных лиц, которые способствовали прекращению выполнения спецзадания, независимо от их должностей и политической принадлежности".

Фищенко сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 (пособничество в получении неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение) Уголовного кодекса Украины.

В комментарии "Украинской правде" он заявил, что взяток не получал и с депутатом не общается.

"В том, что мне инкриминируют, не считаю себя виноватым. Это видео, которое сегодня было в НАБУ, – я считаю это недопустимым, посты в Facebook, которых множество, все перепутано, люди не понимают, какой законопроект, какие правки", – отметил он.

Фото: Fischenko Ivan / Facebook

15 сентября Фищенко был арестован с альтернативой залога в 1,550 млн грн. 17 сентября он вышел из СИЗО под залог.





Что с подозрением Юрченко

В НАБУ отметили, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой дважды направляли в Офис генпрокурора проект подозрения Юрченко во взяточничестве (ст. 368 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины), но генпрокурор Ирина Венедиктова его не подписывала.

15 сентября Венедиктова заявила, что пока нет оснований сообщать о подозрении Юрченко.

"Можно ли ставить вопрос об обвинении нардепа по установленным вышеуказанным фактам на сегодняшнем этапе следствия? По моему мнению, без установленного факта использования служебного положения для получения неправомерной выгоды, факта получения неправомерной выгоды сообщить кому-либо о совершении такого должностного преступления невозможно", – отметила она.

Генпрокурор утверждала, что Национальное антикоррупционное бюро не передавало в Офис генпрокурора материалов уголовного производства.

Фото: Олександр Юрченко / Facebook

17 сентября Венедиктова подписала подозрение Юрченко в получении неправомерной выгоды в крупном размере, а также в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины). Также Офис генпрокурора будет ходатайствовать о заключении нардепа под стражу. Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов днем 17 сентября заявлял, что Юрченко находится у себя дома и уклоняется от вручения подозрения детективами НАБУ. Позже политику таки вручили документ. В тот же день его допросили.

Президент Владимир Зеленский 17 сентября утверждал, что Юрченко задержали, но 18 сентября, когда Высший антикоррупционный суд должен был избрать нардепу меру пресечения, то тот не явился на заседание, мотивировав это тем, что контактировал с больным COVID-19. Заседание перенесли на 21 сентября.

Реакция президента и "Слуги народа"

Сразу после того, как стало известно о скандале, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Юрченко временно выйдет из фракции.

В Офисе президента заявили, что надеются на сотрудничество нардепа с НАБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский также высказался по поводу коррупции, но не указал прямо, кого имеет в виду.

"Каждый чиновник, министр и депутат должен большими буквами где-то на себе запечатлеть простую истину: если украл – сядешь, если брал взятку – сядешь. Исключений из этого правила не может быть ни для одного лица в нашем государстве. Здесь нет больше "крыш", прикрытия, административных возможностей. Когда мы шли на выборы, мы обещали народу, что старые коррумпированные времена закончатся. Что исключений не будет, особых нету, оправдания не принимаются. Забыли? Так быстро? Почему до сих пор кто-то считает, что он лично может попытаться стать "исключением" из этого обещания и вести себя столь вызывающе? Хочу, чтобы все должностные лица, все депутаты внимательно еще раз посмотрели на себя, на свои дела и запомнили: за взяточничество будет очень больно", – заявил Зеленский, призвав более эффективно работать правоохранительные органы.

Фото: EPA

Позже в ОПУ снова прокомментировали скандал, заявив, что возмущены "дерзостью" в поведении нардепа и его неофициального помощника.

"НАБУ зафиксировало, что господин Юрченко в свои 32 года ведет себя так, будто он полностью пропустил все политическое развитие общества после 2014 года. Не увидел, не понял, не научился. Никакого оправдания этому быть не может... Констатируем, что с политической и моральной точек зрения, учитывая приведенный НАБУ видеоматериал, господин Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады. Власть – не место для "плюшек", – заявили в офисе.

15 сентября Юрченко написал заявление на выход из фракции "Слуга народа", 17-го его исключили из ее состава.

Фото: Олександр Юрченко / Facebook

Президент 17 сентября снова прокомментировал скандал.

"Если человек получил взятку – должен сидеть. Мне все равно, какая это партия. Я рад, что нашли первого взяточника, хотя взяточников среди чиновников много. Мы до всех доберемся. Я рад, что задержали человека, который в партии "Слуга народа" и который был такой, знаете, всегда говорил, что он честный и порядочный. Сегодня дал подозрение генеральный прокурор, он его получил и обязательно сядет в тюрьму, потому что очищение власти мы должны все проводить и начинать с себя", – сказал Зеленский.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Юрченко стоит сложить мандат.

"Я думаю, что человек должен был иметь стержень и сделать то, что должен... Возможно, написать заявление о сложении депутатских полномочий, чтобы потом никто никого не обвинял, что есть какое-то давление, что это представитель большинства... Я думаю, что это было бы по-мужски и с точки зрения политика", – сказал он.

Сам Юрченко пока не давал публичных комментариев по делу.





Было еще пиво?

После скандала Бутусов заявил, что Юрченко уже попадал в поле зрения правоохранителей. Журналист утверждает, что нынешнего нардепа в 2009 году задерживали за кражу пива в магазине.

"По данным источников "Цензор.НЕТ" в НАБУ в ходе расследования вымогательства взятки народным депутатом Юрченко было установлено, что 25 ноября 2009 года в журнале регистрации преступлений Голосеевского райуправления внутренних дел было зафиксировано задержание Юрченко Александра Николаевича 1988 года рождения за кражу четырех бутылок пива Staropramen в магазине "Каштан" по адресу Большая Васильковская, 92. 4 декабря 2009 года был выписан отказ в возбуждении уголовного дела, отказной материал номер 8908. На данный момент сам отказной материал по каким-то причинам уничтожен. Однако наличие следов регистрации преступления делает необходимым служебную проверку", – сообщил Бутусов.



Пока Юрченко не комментировал эту информацию.