Суд арестовал нардепа Юрченко

Исключенный из фракции "Слуга народа" депутат Верховной Рады Александр Юрченко подозревается в получении взятки за поправки к одному из законопроектов. Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде ареста с правом залога.

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал народного депутата Александра Юрченко на два месяца с возможностью выйти под залог в размере 3 001 656 грн, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Ходатайство обвинения, таким образом, удовлетворено частично.

Судья постановила, что Юрченко должен был взят под стражу в зале суда.

Срок действия меры пресечения истекает 9 ноября.

По данным НАБУ, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту, касавшемуся сферы бытовых отходов, и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов профильного комитета Рады.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. В этот же день Юрченко вручили подозрение, исключили из фракции "Слуга народа", а также допросили в НАБУ и САП.

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам и что Юрченко "обязательно сядет в тюрьму".

На прошлой неделе нардеп не явился в суд, на котором ему планировали избрать меру пресечения. Он мотивировал свою неявку тем, что ранее имел контакт с больным COVID-19.

Сегодня в ходе заседания ВАКС Юрченко отрицал обвинения во взяточничестве и называл себя борцом за справедливость.

Юрченко стал первым действующим народным депутатом, привлеченным к уголовной ответственности и арестованным без согласия Верховной Рады.