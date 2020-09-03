Высший антикоррупционный суд Украины оставил Микитася под стражей

Подозреваемому в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутату и экс-президенту "Укрбуду" Максиму Микитасю суд продлил арест до 3 октября включительно, размер залога оставили тем же.

3 сентября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины оставил под стражей подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутата и бывшего президента "Укрбуду" Максима Микитася. Об этом ВАКС проинформировал в Facebook.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора и продолжил экс-президенту государственной стройкорпорации меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 октября 2020 года включительно, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн, определенного постановлением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда", – говорится в сообщении.

Предыдущий срок ареста истекал у Микитася 7 сентября. Последний раз меру пресечения ему продлевали 27 июля.

2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн.

22 октября Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. Его родные внесли залог, 25 октября он вышел из СИЗО. На него надели электронный браслет.