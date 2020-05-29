Апелляционная палата ВАКС отправила Микитася под стражу

Судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда избрали экс-депутату и бывшему президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю, фигурирующему в деле о завладении имуществом Нацгвардии, меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 100 млн грн залога.

В октябре 2019 года детективы НАБУ объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении имуществом Нацгвардии Фото: Максим Микитась / Facebook

На заседании 28 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила под стражу подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутата и бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася с альтернативой внесения залога. Об этом идет речь в сообщении ВАКС, опубликованном в Facebook.

Судьи апелляции ВАКС рассмотрели жалобы адвоката и прокурора на определение следственного судьи от 14 мая об изменении подозреваемому меры пресечения на домашний арест.

"По результатам судебного разбирательства суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и изменил подозреваемому меру пресечения на содержание под стражей до 14 июля с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.", – сказано в релизе.

В суде не называют имени экс-нардепа, но по данным Центра противодействия коррупции, речь идет о Микитасе.

Как пишет ЦПК, в суде прокурор настаивал, что домашний арест несет ряд рисков: не предусматривает залога, поэтому Микитасю вернули бы деньги, которые он уже вносил в качестве залога; есть доказательства, что бывший президент "Укрбуда" "размышлял над убийством своих соучастников, что смог бы сделать и во время домашнего ареста".

2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн.

22 октября Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. Его родные внесли залог, 25 октября он вышел из СИЗО. На него надели электронный браслет.