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Апелляционная палата ВАКС отправила Микитася под стражу

Судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда избрали экс-депутату и бывшему президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю, фигурирующему в деле о завладении имуществом Нацгвардии, меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 100 млн грн залога.

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В октябре 2019 года детективы НАБУ объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении имуществом Нацгвардии
В октябре 2019 года детективы НАБУ объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении имуществом Нацгвардии
Фото: Максим Микитась / Facebook

На заседании 28 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила под стражу подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутата и бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася с альтернативой внесения залога. Об этом идет речь в сообщении ВАКС, опубликованном в Facebook. 

Судьи апелляции ВАКС рассмотрели жалобы адвоката и прокурора на определение следственного судьи от 14 мая об изменении подозреваемому меры пресечения на домашний арест. 

"По результатам судебного разбирательства суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и изменил подозреваемому меру пресечения на содержание под стражей до 14 июля с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.", – сказано в релизе. 

https://www.facebook.com/apvas.gov.ua/posts/277588430276624

В суде не называют имени экс-нардепа, но по данным Центра противодействия коррупции, речь идет о Микитасе. 

Как пишет ЦПК, в суде прокурор настаивал, что домашний арест несет ряд рисков: не предусматривает залога, поэтому Микитасю вернули бы деньги, которые он уже вносил в качестве залога; есть доказательства, что бывший президент "Укрбуда" "размышлял над убийством своих соучастников, что смог бы сделать и во время домашнего ареста".

2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн.

22 октября Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. Его родные внесли залог, 25 октября он вышел из СИЗОНа него надели электронный браслет. 

11 декабря у Микитася провели ряд обысков. Экс-нардепа подозревают в подделке документов купли-продажи ценных бумаг, в результате которой он мог незаконно получить свыше 200 млн грн. В ходе обысков у него обнаружили шесть элитных автомобилей, позже суд арестовал транспортные средства.

20 января пограничники сняли с рейса Микитася при попытке покинуть Украину.

В начале апреля ВАКС стянул с Микитася 81 млн грн залога, назначил новый – 100 млн грн и возложил на него ряд обязательств. В САП "Украинской правде" сообщили, что штрафные санкции к экс-президенту "Укрбуда" применили в связи с тем, что он нарушил одно из обязательств, возложенных на него судом: встречался с двумя свидетелями. Прокуроры настаивали на аресте Микитася, так как он не внес 100 млн залога, однако суд отказал.

Микитась фигурирует в еще одном уголовном производстве. Его обвиняют в нанесении легких телесных повреждений председателю Любечской объединенной территориальной общины Черниговской области. Это уголовное производство передали в суд.

Теги: коррупция, прокуратура, арест, обыск, следствие, залог, судьи, апелляция, Укрбуд, Максим Микитась, подозрение, суд, ВАКС
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