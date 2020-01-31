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Дело о хулиганстве Микитася передали в суд

Бывшего народного депутата Максима Микитася обвиняют в нанесении легких телесных повреждений председателю Любечской объединенной территориальной общины Черниговской области.

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В Черниговской области Микитась "вел себя агрессивно, использовал ненормативную лексику, оскорбления и игнорировал замечания присутствующих", сообщили в ГБР
В Черниговской области Микитась "вел себя агрессивно, использовал ненормативную лексику, оскорбления и игнорировал замечания присутствующих", сообщили в ГБР
Фото: Максим Микитась / Facebook

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины VIII созыва Максима Микитася. Об этом 30 января проинформировала пресс-служба ГБР.

По версии правоохранителей, 5 июля 2019 года экс-депутат во время агитации на внеочередных выборах в Верховную Раду в помещении поселкового совета поселка Любеч Черниговской области нанес легкое телесное повреждение председателю объединенной территориальной общины.

В ГБР подчеркивают, что он "вел себя агрессивно, использовал ненормативную лексику, оскорбления и игнорировал замечания присутствующих".

Конфликт Микитася с председателем Любечской объединенной территориальной общины Сергеем Пинчуком произошел в июле 2019 года. Пинчук сообщал, что после инцидента с Микитасем вынужден был обратиться в больницу.

ГБР начало расследование по факту хулиганских действий нардепа24 сентября Микитасю сообщили о подозрении в хулиганстве. 21 декабря ГБР завершило досудебное расследование по этому делу. В случае доказательства вины экс-депутату грозит наказание в виде штрафа, ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Микитась фигурирует в еще одном уголовном производстве. 2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн.

22 октября Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. Его родные внесли залог, и 25 октября он вышел из СИЗОНа него надели электронный браслет. 

11 декабря у Микитася провели ряд обысков. Экс-нардепа подозревают в подделке документов купли-продажи ценных бумаг, в результате которой он мог незаконно получить свыше 200 млн грн. В ходе обысков у него обнаружили шесть элитных автомобилей, позже суд арестовал транспортные средства.

20 января пограничники сняли с рейса Микитася при попытке покинуть Украину.

Теги: Украина, депутаты, агрессия, штраф, Черниговская область, конфликт, Максим Микитась, ГБР
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