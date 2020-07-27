Апелляционная палата ВАКС оставила Микитася под стражей

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила неизменным решение о продлении срока содержания под стражей до 7 сентября подозреваемому в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутату и бывшему президенту "Укрбуду" Максиму Микитасю.

На заседании 27 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутата и бывшего президента "Укрбуду" Максима Микитася. Об этом сообщила пресс-служба суда на своей странице в Facebook.

"Рассмотрев апелляционную жалобу стороны защиты, коллегия судей приняла решение отказать в ее удовлетворении и оставить решение следственного судьи о продлении срока действия меры пресечения без изменений", – говорится в сообщении.

В суде сообщили, что оставляют неизменным решение от 10 июля о продлении срока содержания под стражей Микитася до 7 сентября с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн.

22 октября Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. Его родные внесли залог, 25 октября он вышел из СИЗО. На него надели электронный браслет.