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Апелляционная палата ВАКС оставила Микитася под стражей

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила неизменным решение о продлении срока содержания под стражей до 7 сентября подозреваемому в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутату и бывшему президенту "Укрбуду" Максиму Микитасю.

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28 мая Микитася взяли под стражу
28 мая Микитася взяли под стражу
Фото: Максим Микитась / Facebook

На заседании 27 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутата и бывшего президента "Укрбуду" Максима Микитася. Об этом сообщила пресс-служба суда на своей странице в Facebook.

"Рассмотрев апелляционную жалобу стороны защиты, коллегия судей приняла решение отказать в ее удовлетворении и оставить решение следственного судьи о продлении срока действия меры пресечения без изменений", – говорится в сообщении.

В суде сообщили, что оставляют неизменным решение от 10 июля о продлении срока содержания под стражей Микитася до 7 сентября с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. 

https://www.facebook.com/apvas.gov.ua/posts/320118296023637

2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн.

22 октября Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. Его родные внесли залог, 25 октября он вышел из СИЗОНа него надели электронный браслет. 

11 декабря у Микитася провели ряд обысков. Экс-нардепа подозревают в подделке документов купли-продажи ценных бумаг, в результате которой он мог незаконно получить свыше 200 млн грн. В ходе обысков у него обнаружили шесть элитных автомобилей, позже суд арестовал транспортные средства.

20 января пограничники сняли с рейса Микитася при попытке покинуть Украину.

В начале апреля ВАКС взыскал с Микитася 81 млн грн залога, назначил новый – 100 млн грн и возложил на него ряд обязательств. В САП "Украинской правде" сообщили, что штрафные санкции к экс-президенту "Укрбуду" применили в связи с тем, что он нарушил одно из обязательств, возложенных на него судом: встречался с двумя свидетелями. Прокуроры настаивали на аресте Микитася, так как он не внес 100 млн грн залога, однако суд отказал.

28 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила Микитася под стражу

Микитась фигурирует в еще одном уголовном производстве. Его обвиняют в нанесении легких телесных повреждений председателю Любечской объединенной территориальной общины Черниговской области. Это уголовное производство передали в суд.

Теги: СИЗО, залог, апелляция, Максим Микитась, САП, уголовное производство, ВАКС
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