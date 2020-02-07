Экс-замминистра юстиции Украины Бернацкая внесла 7 млн грн залога

По словам бывшего замминистра юстиции Украины Натальи Бернацкой, она обжаловала решение Высшего антикоррупционного суда об избрании ей меры пресечения.

Бывший заместитель министра юстиции Украины Наталья Бернацкая внесла 7 млн грн залога. Об этом она сообщила в Facebook 7 февраля.

"Все обязанности выполнены, паспорта сдала, залог внесла частично сама, частично получила заем у родственников", – написала она.

Кроме этого, Бернацкая сообщила, что подала апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда об избрании ей меры пресечения в виде залога.

"Подчеркиваем необоснованность подозрения и требуем отмены обязанностей. Ждем рассмотрения этого дела и надеемся на независимость и беспристрастность суда", – заявила она.

Меру пресечения для Бернацкой суд избрал 4 февраля.

23 января 2020 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о вручении подозрений шести фигурантам дела "Золотой Мандарин Ойл": бывшему правительственному уполномоченному по делам ЕСПЧ, бывшему первому заместителю министра юстиции, бенефициару частной компании и трем лицам, приближенным к бывшему народному депутату Украины. Этот экс-нардеп, по версии НАБУ, был организатором схемы. Имени бывшего депутата бюро не назвало, но, по данным СМИ, речь идет о экс-нардепе от "Народного фронта" Георгии Логвинском. Последний утверждает, что подозрения не получал.

По версии правоохранителей, подозреваемые в течение 2013–2016 годов организовали схему с использованием механизма обращения в ЕСПЧ, при этом введя в заблуждение европейскую организацию, не поставив ее в известность обо всех обстоятельствах спорных правоотношений. "В сентябре 2013 года представитель ООО "Золотой Мандарин Ойл", подконтрольный бывшему народному депутату Украины, по его указанию подготовил и направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из государственного бюджета Украины 54,179 млн грн в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО "Киевэнерго" перед предприятием по хранению мазута, которая якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялась", – заявили в антикоррупционном бюро.

При этом, сообщили в НАБУ, "несмотря на решение суда в свою пользу, "Золотой Мандарин Ойл” за его реализацией в исполнительную службу не обращался, однако об этом факте в ЕСПЧ не сообщил".

"Так же, как и скрыл от европейского института факт уступки права требования [долга] с ПАО "Киевэнерго" в пользу другой частной компании, также аффилированной с бывшим народным депутатом – организатором схемы, что произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ", – рассказали в пресс-службе бюро.

В дальнейшем для сопровождения дела в ЕСПЧ бывший народный избранник договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольной нардепу компании "Золотой Мандарин Ойл" 54,17 млн грн из государственного бюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. В феврале 2016 года Министерство юстиции Украины перечислило указанную сумму, утверждают в НАБУ.

25 января Высший антикоррупционный суд отказался избирать меру пресечения одному из фигурантов дела – бывшему уполномоченному по делам ЕСПЧ Борису Бабину.