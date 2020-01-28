Экс-нардеп Логвинский заявил, что не получал подозрения по делу "Золотого мандарина"

На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о вручении подозрений шести фигурантам по делу компании "Золотой Мандарин Ойл", которую связывают с бывшим народным депутатом от "Народного фронта" Георгием Логвинским. Экс-нардеп считает, что уголовное производство имеет "ярко выраженную политическую окраску".

Логвинский утверждает, что ему не вручали сообщение о подозрении в рамках расследования дела компании "Золотой Мандарин Ойл" Фото: Георгий Логвинский / Facebook

Бывший народный депутат от "Народного фронта" Георгий Логвинский заявил, что не получал подозрения по делу компании "Золотой Мандарин Ойл". Об этом он написал на своей странице в Facebook 27 января.

"Официально заявляю, что никаких подозрений мне не предъявлялось и никаких следственных действий со мной не проводилось. Вся эта буря в тазике есть не что иное, как откровенно незаконные действия НАБУ. Это подтверждается отказом ВАКС задержать фигурантов этого сюрреалистичного дела", – заявил экс-нардеп.

Логвинский добавил, что "о политическом мотиве преследований заявлено самыми авторитетными правозащитными организациями и людьми, которых справедливо считают "совестью нации".

23 января 2020 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о вручении подозрений шести фигурантам дела "Золотой мандарин ойл": бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека, бывшему первому заместителю министра юстиции, бенефициару частной компании и трем лицам, приближенным к бывшему народному депутату Украины. Этот экс-нардеп, по версии НАБУ, был организатором схемы. Имени бывшего депутата бюро не назвало, но, по данным СМИ, речь идет о Логвинском.

По версии правоохранителей, подозреваемые в течение 2013–2016 годов организовали схему с использованием механизма обращения в ЕСПЧ, при этом введя в заблуждение европейскую организацию, не поставив ее в известность обо всех обстоятельствах спорных правоотношений.

"В сентябре 2013 года представитель ООО "Золотой Мандарин Ойл", подконтрольный бывшему народному депутату Украины, по его указанию подготовил и направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из государственного бюджета Украины 54,179 млн грн в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО "Киевэнерго" перед предприятием по хранению мазута, которая якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялась", – заявили в антикоррупционном бюро.

При этом, сообщили в НАБУ, "несмотря на решение суда в свою пользу, "Золотой Мандарин Ойл” за его реализацией в исполнительную службу не обращался, однако об этом факте в ЕСПЧ не сообщил".

"Так же, как и скрыл от европейского института факт уступки права требования [долга] с ПАО "Киевэнерго" в пользу другой частной компании, также аффилированной с бывшим народным депутатом – организатором схемы, что произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ", – рассказали в пресс-службе бюро.

В дальнейшем для сопровождения дела в ЕСПЧ бывший народный избранник договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу компании "Золотой Мандарин Ойл" 54,17 млн грн из государственного бюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. В феврале 2016 года Министерство юстиции Украины перечислило указанную сумму, утверждают в НАБУ.

25 января Высший антикоррупционный суд отказался избирать меру пресечения одному из фигурантов дела – бывшему уполномоченному по делам ЕСПЧ Борису Бабину.