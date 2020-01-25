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"Не сегодня". Суд отказал прокуратуре в избрании меры пресечения Бабину

Высший антикоррупционный суд решил не избирать меру пресечения для бывшего правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Бориса Бабина.

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Бабин назвал решение суда "небольшой процессуальной победой"
Бабин назвал решение суда "небольшой процессуальной победой"
Фото: Bo Ustimenko / Facebook

Высший антикоррупционный суд вечером 24 января отказал в удовлетворении ходатайства прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения для бывшего правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Бориса Бабина.

Издание "Спеціальні кореспонденти" транслировало оглашение определения суда в YouTube. 

Как пишет "Цензор.НЕТ", о готовности взять на поруки Бабина в суде заявляли народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, а также экс-нардеп от "Народного фронта" Сергей Высоцкий, адвокат Богдан Устименко и глава правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев. 

Бабин в Facebook заявил, что решение суда по мере пресечения для него – "лишь небольшая процессуальная победа". 

"Но долгий путь начинается с маленького шага. "Что мы говорим богу смерти, Арья Старк?" – "Не сегодня", – написал он, процитировав отрывок из сериала "Игра престолов". 

https://www.facebook.com/borys.babin/posts/10221527957766333

Бабин заявлял 22 января, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины "пытались вручить" ему подозрение. "Расцениваю это как наивысшее признание своей деятельности в 2014–2020 годах по противодействию агрессору. Суицидальных намерений не имею, выезжать в Крым или РФ – также. Настроение боевое”, – отмечал он.

23 января в НАБУ сообщили, что подозревают Бабина, а также бывшего первого заместителя министра юстиции Наталью Бернацкую, бенефициара частной компании "Золотой Мандарин Ойл" и трех лиц, приближенных к бывшему народному депутату Украины от "Народного фронта" Георгию Логвинскому, в организации схемы хищения денег с использованием механизма обращения в Евпропейский суд по правам человека.

По версии правоохранителей, подозреваемые в течение 2013–2016 годов организовали схему с использованием механизма обращения в ЕСПЧ, при этом введя в заблуждение европейскую организацию, не поставив ее в известность обо всех обстоятельствах спорных правоотношений.

Теги: ЕСПЧ, Богдан Яременко, Сергей Высоцкий, Эскендер Бариев, Борис Бабин, САП, суд, ВАКС
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