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Суд избрал меру пресечения для Бернацкой в виде залога в 7 млн грн

Бывший заместитель юстиции Украины Наталья Бернацкая заявила, что будет обжаловать решение суда о назначении ей залога в размере 7 млн грн по делу "Золотой Мандарин Ойл".

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Прокуратура просила суд избрать для Бернацкой меру пресечения в виде 45 млн грн залога
Прокуратура просила суд избрать для Бернацкой меру пресечения в виде 45 млн грн залога
Фото: Бернацька Наталія / Facebook

Высший антикоррупционный суд назначил экс-заместителю министра юстиции и бывшему секретарю Центральной избирательной комиссии Украины Наталье Бернацкой залог в 7 млн грн.  Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе ВАКС LB.ua.

Суд также решил, что Бернацкой нужно сдать заграничные паспорта и не общаться с другими подозреваемыми, свидетелями в деле.

Прокуратура просила суд избрать для Бернацкой меру пресечения в виде 45 млн грн залога.

В комментарии LB.ua Бернацкая заявила, что будет подавать жалобу в аппеляцию.

"Решение суда основывается на том, что есть такая сумма в декларации... Единственная претензия стороны обвинения, что якобы первый заместитель министра юстиции не имеет права подписывать платежные документы. Но мы это опровергли в суде. Это было не единственное решение Европейского суда по правам человека, по которому было подписано платежное поручение", – сказала она.

23 января 2020 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о вручении подозрений шести фигурантам дела "Золотой Мандарин Ойл": бывшему правительственному уполномоченному по делам ЕСПЧ, бывшему первому заместителю министра юстиции, бенефициару частной компании и трем лицам, приближенным к бывшему народному депутату Украины. Этот экс-нардеп, по версии НАБУ, был организатором схемы. Имени бывшего депутата бюро не назвало, но, по данным СМИ, речь идет о экс-нардепе от "Народного фронта" Георгии Логвинском. Последний утверждает, что подозрения не получал. 

По версии правоохранителей, подозреваемые в течение 2013–2016 годов организовали схему с использованием механизма обращения в ЕСПЧ, при этом введя в заблуждение европейскую организацию, не поставив ее в известность обо всех обстоятельствах спорных правоотношений. "В сентябре 2013 года представитель ООО "Золотой Мандарин Ойл", подконтрольный бывшему народному депутату Украины, по его указанию подготовил и направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из государственного бюджета Украины 54,179 млн грн в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО "Киевэнерго" перед предприятием по хранению мазута, которая якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялась", – заявили в антикоррупционном бюро.

При этом, сообщили в НАБУ, "несмотря на решение суда в свою пользу, "Золотой Мандарин Ойл” за его реализацией в исполнительную службу не обращался, однако об этом факте в ЕСПЧ не сообщил". "Так же, как и скрыл от европейского института факт уступки права требования [долга] с ПАО "Киевэнерго" в пользу другой частной компании, также аффилированной с бывшим народным депутатом – организатором схемы, что произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ", – рассказали в пресс-службе бюро.

В дальнейшем для сопровождения дела в ЕСПЧ бывший народный избранник договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольной нардепу компании "Золотой Мандарин Ойл" 54,17 млн грн из государственного бюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. В феврале 2016 года Министерство юстиции Украины перечислило указанную сумму, утверждают в НАБУ.

25 января Высший антикоррупционный суд отказался избирать меру пресечения одному из фигурантов дела – бывшему уполномоченному по делам ЕСПЧ Борису Бабину.

Теги: Украина, ЕСПЧ, Министерство юстиции, антикоррупционное бюро, правоохранители, Георгий Логвинский, Наталья Бернацкая, Борис Бабин, НАБУ, суд, жалоба, ВАКС
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