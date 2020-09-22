Путин в беседе с Макроном предположил, что Навальный мог сам принять яд – СМИ

Как пишет французская газета Le Monde, президент Франции Эммануэль Макрон отверг предположение российского коллеги Владимира Путина о том, что оппозиционер Алексей Навальный мог сам отравиться ядом из группы "Новичок".

По данным СМИ, Путин в беседе с Макроном назвал Навального "баламутом" Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что российский оппозиционер Алексей Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

Об этом 22 сентября написала французская газета Le Monde, ссылаясь на данные собственных источников.

Как пишет издание, Путин "презрительно" отзывался о Навальном, говорил, что он использовал Фонд борьбы с коррупцией для шантажа чиновников, и назвал "простым в интернете".

Отсутствие расследования инцидента Путин якобы объяснил тем, что РФ не может получить результаты анализов.

Макрон, по данным газеты, отверг версию Путина о том, что Навальный якобы сам отравился.

На сайте Кремля информировали, что в ходе разговора двух лидеров была "обстоятельно обсуждена сложившаяся ситуация вокруг дела Навального". Елисейский дворец сообщал, что Макрон в беседе выразил обеспокоенность "преступным деянием", совершенным против Навального. Президент Франции подтвердил, что результаты анализов, проведенных французской лабораторией, свидетельствуют об отравлении именно токсином из группы "Новичок", сказано в пресс-релизе.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.

Соратники оппозиционера заявили, что в его гостиничном номере в Томске нашли бутылку из-под минеральной воды со следами яда. Это свидетельствует о том, что Навального отравили до выезда в аэропорт, подчеркивали они. Основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил сообщил, что ее вывезли в Германию на спасательном борте.