Врачи считают, что полное выздоровление российского оппозиционера Алексея Навального после отравления возможно, заявили в немецкой клинике "Шарите".

22 сентября российского оппозиционера Алексея Навального выписали из клиники "Шарите". Об этом говорится в заявлении клиники, опубликованном сегодня.

"Состояние пациента улучшилось настолько, что он вчера был выписан из стационара. Алексей Навальный лечился в "Шарите" 32 дня, 24 из них он находился в реанимации. Основываясь на прогрессе и нынешнем состоянии пациента, лечащие врачи считают, что его полное выздоровление возможно", – сказано в релизе.

Потенциальные долгосрочные последствия отравления оппозиционера оценивать еще слишком рано, сообщили в больнице.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.