Навальный ответил Путину: Помереть в омской больнице – вот конечная цель моего хитрого плана

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный прокомментировал предположение президента России Владимира Путина о том, что он мог сам принять яд из группы "Новичок".

Навальный: В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился Фото: Алексей Навальный / Facebook

Версия, озвученная президентом РФ Владимиром Путиным в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог сам проглотить яд, "заслуживает самого пристального изучения". Об этом Навальный написал 22 сентября в Facebook.

"Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что если минздрав будет настаивать, чтобы меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно", – вот конечная цель моего хитрого плана", – написал оппозиционер.

Навальный отметил, что Путин его переиграл.

"В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась", – отметил политик.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.

Соратники оппозиционера заявили, что в его гостиничном номере в Томске нашли бутылку из-под минеральной воды со следами яда. Это свидетельствует о том, что Навального отравили до выезда в аэропорт, подчеркивали они. Основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил сообщил, что ее вывезли в Германию на спасательном борте.