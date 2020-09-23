Макрон призвал Россию объяснить применение химического оружия против Навального и "пролить свет" на попытку его убийства

Франция не потерпит применения химического оружия в Европе, России или Сирии, заявил президент страны Эммануэль Макрон, выступая в Генассамблее ООН. Он заявил о необходимости "максимально пролить свет" на отравление российского оппозиционера Алексея Навального с помощью нервно-паралитического вещества, похожего на "Новичок".

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Генассамблее ООН вечером 22 сентября, призвал Россию объяснить применение химического оружия на ее территории, расшифровка его заявления опубликована на сайте Елисейского дворца.

"Мы не потерпим применения химического оружия в Европе, в России и в Сирии. Во имя коллективной безопасности я вновь обращаюсь к России с просьбой максимально пролить свет на покушение на убийство политического оппонента [Алексея Навального] с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", – сказал он.

Объяснения должны быть "быстрыми и безупречными", сказал Макрон. "Мы обеспечим соблюдение наших "красных линий", – подчеркнул он.

Организация по запрещению химического оружия подчеркивала, что применение яда, которым отравили Навального, может рассматриваться как использование химоружия.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.

Французская газета Le Monde написала 22 сентября, что президент РФ Владимир Путин в беседе с Макроном назвал оппозиционера "простым баламутом в интернете" и сказал французскому коллеге, что Навальный, возможно, "по неустановленной причине" сам принял яд из группы "Новичок". Макрон отверг это предположение, рассказали источники газеты.

Оппозиционер, комментируя материал статьи, заявил, что Путин его "переиграл". "Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно", – вот конечная цель моего хитрого плана. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась", – отметил оппозиционер.