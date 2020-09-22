Директор Службы внешней разведки РФ пригрозил европейцам холодной зимой

Большинство европейцев понимают, что отказ от газопровода "Северный поток – 2" нанесет им существенный ущерб, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал санкции, которые могут быть введены против строительства газопровода "Северный поток – 2" после отравления российского оппозиционера Алексея Навального, сообщила пресс-служба СВР 22 сентября.

По мнению Нарышкина, европейцы понимают, что отказ от газопровода нанесет им существенный ущерб, "потому что сузится ресурсная база для перезапуска европейской экономики, падение которой по итогам текущего года, по оценке Deutsche Bank, составит 8,6% ВВП".

Также он отметил, что Европу ждет проблема обеспечения занятости в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Думается, что ЕСовцы не будут действовать в отношении "Северного потока – 2" по принципу: "назло бабушке отморожу уши". Тем более, что зиму обещают холодную, и газа потребуется много", – сказал Нарышкин.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд. Его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. "Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

21 июля 2020 года Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции против "Северного потока – 2". 23 июля проект оборонного бюджета одобрил Сенат. Версии документов, принятых Палатой представителей и Сенатом, согласуют, после чего передадут на подпись президенту США Дональду Трампу.

Канцлер Германии Ангела Меркель еще 1 сентября утверждала, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли они строительство газопровода.

11 сентября глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального.