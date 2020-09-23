В Германии не могут открыть уголовное производство из-за отравления Навального

Правоохранительные органы Германии смогли бы получить право расследовать дело, если бы российский оппозиционер Алексей Навальный умер на территории ФРГ или если бы его состояние во время нахождения в берлинском госпитале резко ухудшилось.

Правоохранительные органы Германии не могут возбудить уголовное дело по факту отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом 22 сентября сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

По информации издания, дело Навального находится вне юрисдикции немецких следователей, так как предполагаемое преступление произошло не на территории Германии и со страной его связывает только факт лечения в Берлине. Этим ситуация с оппозиционером отличается от уголовного производства об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на территории Великобритании, а пострадавшими были в том числе и британские подданные.

Немецкие правоохранительные органы могли бы получить право расследовать дело, если бы Навальный умер на территории Германии или если бы его состояние во время нахождения в берлинском госпитале резко ухудшилось, отметили в газете.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.

Соратники оппозиционера заявили, что в его гостиничном номере в Томске нашли бутылку из-под минеральной воды со следами яда. Это свидетельствует о том, что Навального отравили до выезда в аэропорт, подчеркивали они. Основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил сообщил, что ее вывезли в Германию на спасательном борте.