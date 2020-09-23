"Учусь стоять на одной ноге". Навальный рассказал о планах по восстановлению

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный поделился в Instagram планами по реабилитации после отравления. Как написал Навальный, еще летом он научился ездить на вейкборде, а теперь учится стоять на одной ноге.

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал 23 сентября в Instagram пост после выписки из стационара берлинской клиники "Шарите". В нем он рассказал о ближайших планах по реабилитации.

"Из зеркала на меня посмотрел персонаж фильма "Властелин колец". И поверьте, это был совсем не эльф. Я ужасно расстроился: подумал, что меня никогда не выпишут. Но врачи продолжали делать свое чудо, я занимался с физиотерапевтом, ел, старался больше спать (самая большая проблема до сих пор). Последние дни мне даже уже разрешали выходить на общий балкон два раза по пять минут в день. Правда, от балкона было еще больше тоски: погода отличная, солнце светит, внизу какие-то парки и деревья, а я в палате", – написал он.

Планы, как сказал оппозиционер, у него на ближайшее время простые.

"Физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс. Забавно, я мечтал научиться ездить на вейкборде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге. Всякие смешные штуки обнаружились. Например, я не могу кидать мяч левой рукой. Даже поймать могу, а кинуть – нет. Мозг просто не хочет делать это движение. Или писать от руки. До последнего времени не получалось в строчку. Все время в столбик начинал", – привел подробности политик.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.

Соратники оппозиционера заявили, что в его гостиничном номере в Томске нашли бутылку из-под минеральной воды со следами яда. Это свидетельствует о том, что Навального отравили до выезда в аэропорт, подчеркивали они. Основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль сообщил, что ее вывезли в Германию на спасательном борту.