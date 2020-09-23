ГОРДОН
 
 
МИР

"Учусь стоять на одной ноге". Навальный рассказал о планах по восстановлению

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный поделился в Instagram планами по реабилитации после отравления. Как написал Навальный, еще летом он научился ездить на вейкборде, а теперь учится стоять на одной ноге.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Навальный признался, что не может кинуть мяч левой рукой
Навальный признался, что не может кинуть мяч левой рукой
Фото: navalny / Instagram

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал 23 сентября в Instagram пост после выписки из стационара берлинской клиники "Шарите". В нем он рассказал о ближайших планах по реабилитации.

"Из зеркала на меня посмотрел персонаж фильма "Властелин колец". И поверьте, это был совсем не эльф. Я ужасно расстроился: подумал, что меня никогда не выпишут. Но врачи продолжали делать свое чудо, я занимался с физиотерапевтом, ел, старался больше спать (самая большая проблема до сих пор). Последние дни мне даже уже разрешали выходить на общий балкон два раза по пять минут в день. Правда, от балкона было еще больше тоски: погода отличная, солнце светит, внизу какие-то парки и деревья, а я в палате", – написал он.

Планы, как сказал оппозиционер, у него на ближайшее время простые.

"Физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс. Забавно, я мечтал научиться ездить на вейкборде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге. Всякие смешные штуки обнаружились. Например, я не могу кидать мяч левой рукой. Даже поймать могу, а кинуть  нет. Мозг просто не хочет делать это движение. Или писать от руки. До последнего времени не получалось в строчку. Все время в столбик начинал", – привел подробности политик.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.

Соратники оппозиционера заявили, что в его гостиничном номере в Томске нашли бутылку из-под минеральной воды со следами яда. Это свидетельствует о том, что Навального отравили до выезда в аэропорт, подчеркивали они. Основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль сообщил, что ее вывезли в Германию на спасательном борту.

Теги: Германия, Алексей Навальный, Берлин, Шарите, реабилитация, лечение, Новичок, отравление Навального
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
У двухлетней внучки Осборнов диагностировали COVID-19
У двухлетней внучки Осборнов диагностировали COVID-19
"Хотелось меньше выпендриваться, но пока нет возможности". 53-летний Нагиев позировал на прогулке с голым торсом
"Хотелось меньше выпендриваться, но пока нет возможности". 53-летний Нагиев позировал на прогулке с голым торсом
Хайек оригинально поблагодарила подписчиков за интерес к ее странице в Instagram
Хайек оригинально поблагодарила подписчиков за интерес к ее странице в Instagram
"Я честный". Узелков баллотируется в мэры Винницы от ОПЗЖ
"Я честный". Узелков баллотируется в мэры Винницы от ОПЗЖ
  "Супернова". Вышел трейлер фильма с Фертом и Туччи в роли семейной пары. Видео
  "Супернова". Вышел трейлер фильма с Фертом и Туччи в роли семейной пары. Видео
Известна дата запуска космического корабля с Крузом на борту – Space Shuttle Almanac
Известна дата запуска космического корабля с Крузом на борту – Space Shuttle Almanac
Соловий: С июля 2018 года моя жизнь превратилась в оголенный нерв и возникла угроза моего существования как артистки
Соловий: С июля 2018 года моя жизнь превратилась в оголенный нерв и возникла угроза моего существования как артистки
"Сегодня наш день". 60-летний Николаев отмечает годовщину семейной жизни с 38-летней Проскуряковой
"Сегодня наш день". 60-летний Николаев отмечает годовщину семейной жизни с 38-летней Проскуряковой
Никитюк рассказала, на что тратит больше всего денег
Никитюк рассказала, на что тратит больше всего денег
Кошевой рассказал, как отреагирует на измену жены
Кошевой рассказал, как отреагирует на измену жены
"Красивый день в компании приятных лиц и морд". Астафьева прогулялась с родителями и питомцами
"Красивый день в компании приятных лиц и морд". Астафьева прогулялась с родителями и питомцами
"У меня это получается без стараний, легко, часто". Пересильд отреагировала на слухи о романе с Абрамовичем
"У меня это получается без стараний, легко, часто". Пересильд отреагировала на слухи о романе с Абрамовичем
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
Винокур в солдатской каске рассказал, как победить вирусы
Винокур в солдатской каске рассказал, как победить вирусы
"Похожи?". Сумская снялась с лошадьми
"Похожи?". Сумская снялась с лошадьми
  Пэлтроу рассказала, как происходит общение с отцом ее детей после развода
  Пэлтроу рассказала, как происходит общение с отцом ее детей после развода
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
  Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
  "Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
"Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
Ефросинина обнажила на видео грудь
Ефросинина обнажила на видео грудь
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
"Невероятно!". 51-летняя Лопес шокировала идеальным телом в микрокупальнике
"Невероятно!". 51-летняя Лопес шокировала идеальным телом в микрокупальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS