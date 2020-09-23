После тайной инаугурации Лукашенко в Беларуси начались стихийные протесты

Белорусская милиция задержала людей, вышедших на акции протеста против вступления в должность президента Беларуси Александра Лукашенко, которое состоялось в секретной обстановке.

В белорусских городах люди вышли на стихийные акции против вступления в должность Лукашенко Фото: EPA

23 сентября в центре Минска, возле Дворца Независимости, где состоялась инаугурация президента Александра Лукашенко, были задержаны минимум два человека, об этом сообщило "Радыё Свабода".

По информации радио, жители Беларуси начали выходить на протесты после вступления в должность президента Лукашенко. В Могилеве милиция задержала главного редактора правозащитного центра "Весна" Дмитрия Соловьева.

"Журналист Виталий Скрыль и оператор были задержаны в Витебске во время видеоинтервью. Подошел сотрудник Октябрьского РОВД и сказал, что Скрыля "обыскивают". Как выяснилось, против журналиста возбуждено три административных дела за участие в уличных митингах 6-го, 13-го и 20 сентября", – пишет белорусская служба "Радио Свобода".

Telegram-канал NEXTA Live сообщил, что сегодня в 18.00 белорусы выходят на акции протеста в центрах своих городов.

"Именно с этого дня он (Лукашенко. – "ГОРДОН") он официально становится бандитом-самозванцем, который не признается всем цивилизованным миром", – сказано в сообщении.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Самые массовые задержания проводили в период с 9-го по 12 августа, тогда задержали около 7 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не считает Лукашенко законным президентом Беларуси. Европарламент отверг официальные результаты выборов в Беларуси, так как их провели "с грубым нарушением всех международно признанных стандартов", осудил применение насилия против протестующих и призвал ЕС безотлагательно ввести санкции против ответственных за фальсификацию результатов выборов, в том числе против Лукашенко.

23 сентября в Минске прошла церемония вступления Лукашенко в должность президента Беларуси. Инаугурация не анонсировалась впервые в истории страны.