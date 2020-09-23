Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

Церемония вступления Александра Лукашенко в должность президента проходит в эти минуты во Дворце независимости в Минске. Инаугурация не анонсировалась впервые в истории страны, подчеркнула "Наша ніва".

Александр Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента Беларуси, церемония инаугурации проходит сейчас во Дворце независимости, пишет государственное агентство БЕЛТА.

Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко произнес клятву президента Беларуси, подписал акт о принесении присяги, после чего глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента.

Фото с инаугурации опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", который информирует о деятельности Лукашенко.

"Наша Ніва" подчеркнула в Telegram, что это первый случай в истории Беларуси, когда инаугурацию не анонсировали.

Белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA Live писал накануне, что сегодня может пройти тайная церемония. С утра ко Дворцу независимости в Минске стянули технику и военных, сообщал портал TUT.BY. Жители города заметили в том числе представителей роты почетного караула. Движение по центральным проспектам перекрывали с утра, после того как кортеж, принадлежащий предположительно Лукашенко, проехал ко Дворцу независимости, движение возобновили.

ВИДЕО

Вероятно, в этом кортеже Лукашенко приехал на инаугурацию. Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Самые массовые задержания проводили в период с 9-го по 12 августа, тогда задержали около 7 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не считает Лукашенко законным президентом Беларуси. Европарламент отверг официальные результаты выборов в Беларуси, так как их провели "с грубым нарушением всех международно признанных стандартов", осудил применение насилия против протестующих и призвал ЕС безотлагательно ввести санкции против ответственных за фальсификацию результатов выборов, в том числе против Лукашенко.

Верховная Рада Украины официально осудила действия белорусских властей.