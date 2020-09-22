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Названы вероятные даты инаугурации Лукашенко

В Telegram-канале Nexta.live заявили, что инаугурация действующего президента страны Александра Лукашенко вероятнее всего состоится 27 сентября. Также среди вероятных дат называют 23 и 28 сентября.

По официальным данным, 9 августа Лукашенко одержал победу на президентских выборах
По официальным данным, 9 августа Лукашенко одержал победу на президентских выборах
Фото: EPA

Инаугурация действующего президента Беларуси Александра Лукашенка может состояться 23, 27 либо 28 сентября. Об этом сообщил Telegram-канал Nexta.live.

Инаугурация Лукашенко должна состоятся в течение двух месяцев с дня проведения выборов – до 9 октября, напомнили в Nexta.live.

“За сегодня мы получили сообщения о предполагаемых датах: 23 сентября в 12.00 или 27 либо 28 сентября. Но наиболее вероятно, что процесс коронации Лукашенка может и правда пройти в воскресенье – об этом косвенно намекает факт того, что на сайте Президент–Отеля закрыто бронирование номеров на 27, 28 и 29 сентября. Также наши российские источники говорят о том, что в Минск приглашены видные российские чиновники, например [государственный секретарь РФ Геннадий] Рапота, [спикер Совета Федерации Валентина] Матвиенко, [губернатор Санкт-Петербурга Александр] Беглов”, – говорится в сообщении.

В Telegram заявили, что 28 и 29 сентября в Минске пройдет VII форум регионов Беларуси и России.

“Лукашенко вполне себе может и совместить приятное с полезным — особенно на фоне взятого курса на более плотную дружбу с РФ, а также заявлениях “о своем Отечестве от Бреста до Владивостока”, – отмечается в сообщении.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, трое участников митингов погибли, однако правозащитники утверждают, что известно как минимум о четырех жертвах. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет.

Теги: Россия, Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, Минск, инаугурация, протесты в Беларуси
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