Украина готовит определение политического статуса Лукашенко – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о подготовке его ведомством позиции по статусу президента Беларуси Александра Лукашенко и его сегодняшней инаугурации.

Министерство иностранных дел Украины проведет консультации по оценке инаугурации и политического статуса президента Беларуси Александра Лукашенко. Как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 23 сентября на совместном пресс-брифинге с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Ужгороде.

"Как вы правильно отметили, инаугурация была тайная. Чтобы вы понимали, ни один иностранный посол не был приглашен на эту инаугурацию, даже посол РФ, союзного государства, которое полностью поддерживает Лукашенко. Вы знаете, что позиция Украины очень четкая: выборы в Беларуси не были свободными, честными и прозрачными. Относительно оценки инаугурации и политического статуса президента Лукашенко мы сейчас будем срочно проводить дополнительные совещания и консультации, для того, чтобы определить нашу позицию", – пояснил Кулеба.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал эту инаугурацию фарсом.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не считает Лукашенко законным президентом Беларуси. Европарламент отверг официальные результаты выборов в Беларуси, так как их провели "с грубым нарушением всех международно признанных стандартов", осудил применение насилия против протестующих и призвал ЕС безотлагательно ввести санкции против ответственных за фальсификацию результатов выборов, в том числе против Лукашенко.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации результатов выборов президента и насилия против митингующих. Планировалось, что решение по введению санкций официально примут 21 сентября.

Однако, по информации Линкявичюса, страны Евросоюза до сих пор не пришли к консенсусу о принятии санкций.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Самые массовые задержания проводили в период с 9-го по 12 августа, тогда задержали около 7 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.