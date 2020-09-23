Белорусские военнослужащие поклялись на верность Лукашенко

В церемонии инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко приняли участие представители различных родов войск страны.

Белорусские военнослужащие после церемонии инаугурации президента страны Александра Лукашенко поклялись ему на верность. Об этом 23 сентября сообщает БЕЛТА.

В церемонии приняли участие представители различных родов войск.

"Мы, военнослужащие воинских формирований Республики Беларусь, заверяем весь белорусский народ и вас, товарищ главнокомандующий, в том, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность нашей родины. Сегодня, в день вступления в должность президента Республики Беларусь, мы торжественно клянемся с достоинством и честью нести высокое звание защитника отечества, беззаветно служить белорусскому народу и президенту Республики Беларусь, защищать нашу родину мужественно, умело, не щадя своих сил и самой жизни! Клянемся!" – произнес текст клятвы министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Самые массовые задержания проводили в период с 9-го по 12 августа, тогда задержали около 7 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не считает Лукашенко законным президентом Беларуси. Европарламент отверг официальные результаты выборов в Беларуси, так как их провели "с грубым нарушением всех международно признанных стандартов", осудил применение насилия против протестующих и призвал ЕС безотлагательно ввести санкции против ответственных за фальсификацию результатов выборов, в том числе против Лукашенко.

Верховная Рада Украины официально осудила действия белорусских властей.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали.