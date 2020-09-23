ГОРДОН
 
 
МИР

Белорусские военнослужащие поклялись на верность Лукашенко

В церемонии инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко приняли участие представители различных родов войск страны.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко
23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко
Фото: president.gov.by

Белорусские военнослужащие после церемонии инаугурации президента страны Александра Лукашенко поклялись ему на верность. Об этом 23 сентября сообщает БЕЛТА.

В церемонии приняли участие представители различных родов войск.

"Мы, военнослужащие воинских формирований Республики Беларусь, заверяем весь белорусский народ и вас, товарищ главнокомандующий, в том, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность нашей родины. Сегодня, в день вступления в должность президента Республики Беларусь, мы торжественно клянемся с достоинством и честью нести высокое звание защитника отечества, беззаветно служить белорусскому народу и президенту Республики Беларусь, защищать нашу родину мужественно, умело, не щадя своих сил и самой жизни! Клянемся!" – произнес текст клятвы министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Самые массовые задержания проводили в период с 9-го по 12 августа, тогда задержали около 7 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не считает Лукашенко законным президентом Беларуси. Европарламент отверг официальные результаты выборов в Беларуси, так как их провели "с грубым нарушением всех международно признанных стандартов", осудил применение насилия против протестующих и призвал ЕС безотлагательно ввести санкции против ответственных за фальсификацию результатов выборов, в том числе против Лукашенко.

Верховная Рада Украины официально осудила действия белорусских властей.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, инаугурация, военнослужащий, войска, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Кошевой рассказал, как отреагирует на измену жены
  Кошевой рассказал, как отреагирует на измену жены
Красивый день в компании приятных лиц и морд". Астафьева прогулялась с родителями и питомцами
Красивый день в компании приятных лиц и морд". Астафьева прогулялась с родителями и питомцами
"У меня это получается без стараний, легко, часто". Пересильд прокомментировала слухи о романе с Абрамовичем
"У меня это получается без стараний, легко, часто". Пересильд прокомментировала слухи о романе с Абрамовичем
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
Винокур в солдатской каске рассказал, как победить вирусы
Винокур в солдатской каске рассказал, как победить вирусы
"Похожи?". Сумская снялась с лошадьми
"Похожи?". Сумская снялась с лошадьми
  Пэлтроу рассказала, как происходит общение с отцом ее детей после развода
  Пэлтроу рассказала, как происходит общение с отцом ее детей после развода
"Он сошел с ума и покончил с собой". Невестка Ющенко показала фото с козами и рассказала притчу
"Он сошел с ума и покончил с собой". Невестка Ющенко показала фото с козами и рассказала притчу
"Не надо никого слушать". Жена Dzidzio Slavia рассказала, почему муж отговаривал ее от карьеры певицы
"Не надо никого слушать". Жена Dzidzio Slavia рассказала, почему муж отговаривал ее от карьеры певицы
Садальский о скандале с изменой Тарзана: Они все придумали
Садальский о скандале с изменой Тарзана: Они все придумали
Лидер Onuka Жижченко назвала дату премьеры клипа на трек "Сеанс"
Лидер Onuka Жижченко назвала дату премьеры клипа на трек "Сеанс"
Лолита перевоплотилась в Диту фон Тиз, Уайнхаус, Раневскую и Элизабет Тейлор
Лолита перевоплотилась в Диту фон Тиз, Уайнхаус, Раневскую и Элизабет Тейлор
Ребрик восхитила поклонников шпагатом в воздухе
Ребрик восхитила поклонников шпагатом в воздухе
Заразившаяся коронавирусом Нетребко рассказала, как проходило лечение
Заразившаяся коронавирусом Нетребко рассказала, как проходило лечение
"Лучший фильтр для тела и души!". Бабкин показал свою реакцию на поцелуй жены
"Лучший фильтр для тела и души!". Бабкин показал свою реакцию на поцелуй жены
  Everything Is Gone. Экс-участница шоу "Голос страны" Таран выпустила ролик под именем Siren. Видео
  Everything Is Gone. Экс-участница шоу "Голос страны" Таран выпустила ролик под именем Siren. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
  Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
  "Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
"Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
Ефросинина обнажила на видео грудь
Ефросинина обнажила на видео грудь
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
"Невероятно!". 51-летняя Лопес шокировала идеальным телом в микрокупальнике
"Невероятно!". 51-летняя Лопес шокировала идеальным телом в микрокупальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS