В Беларуси вынесли приговор избившему музыканта группы "Ляпис Трубецкой"

Белоруса Сергея Шукана, избившего музыканта группы "Ляпис Трубецкой" Руслана Владыко, суд признал виновным в причинении смерти по неосторожности.

Гражданину Беларуси Сергею Шукану 22 сентября вынесли приговор по делу о причинении смерти по неосторожности гитаристу группы "Ляпис Трубецкой" Руслану Владыке. Об этом сообщает "Еврорадио".

Приговор был оглашен 21 сентября в суде Московского района Минска. Шукан получил пять лет колонии строгого режима. Его также обязали выплатить моральную компенсацию сестре и матери музыканта в размере 10 тыс. и 30 тыс. белорусских рублей (109 121 грн и 327 363 грн соответственно).

6 июня 2019 года Руслана Владыко был избит и ограблен в Минске. Музыкант получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому. Он был найден в одном из баров Минска без сознания. Сразу после госпитализации гитариста прооперировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. С тех пор музыкант находился в коме.

19 января 2020 года он умер.

Группа Trubetskoy была основана 1 сентября 2014 года экс-участниками коллектива "Ляпис Трубецкой". Лидер группы – Павел Булатников.