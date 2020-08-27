Михалок с голым торсом показал бицепсы, сообщив свой вес

Проживающий в Украине белорусский музыкант, экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой", фронтмен проекта Brutto Сергей Михалок сообщил в Instagram, что в 48 лет весит 68 килограммов.
Музыкант также обнародовал селфи-фото, на котором продемонстрировал свою физическую форму – на снимке Михалок позирует с обнаженным торсом, подняв руки на уровне плеч.
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48/68. Возраст/Вес. * #михалок #сергеймихалок #mikhalok #mikhalokofficial #sergeymikhalok #ляпис98 #lyapis98 #lyapiscrew #l98 #ляпис #ляпиструбецкой #трубецкой #brutto #bruttonostra #брутто #drezden #drezden72 #drezdenband #минск #minsk #киев #kyiv #артист #музыкант
Михалок родился в 1972 году в Дрездене (Германия) в семье военного. В сентябре 1989 года он стал инициатором создания группы "Ляпис Трубецкой". 31 августа 2015 года группа прекратила существование.
В мае 2015 года Михалок получил удостоверение на постоянное проживание на территории Украины.
По словам Михалка, власти Беларуси и России негативно восприняли поддержку Майдана группой "Ляпис Трубецкой", что стало препятствовать творческому процессу.
24 августа президент Украины Владимир Зеленский во время торжественных мероприятий в Киеве в честь 29-й годовщины независимости Украины вручил Михалку награду в связи с присвоением ему звания заслуженного артиста Украины.