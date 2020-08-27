Михалок с голым торсом показал бицепсы, сообщив свой вес

48-летний белорусский музыкант Сергей Михалок продемонстрировал физическую форму.

Проживающий в Украине белорусский музыкант, экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой", фронтмен проекта Brutto Сергей Михалок сообщил в Instagram, что в 48 лет весит 68 килограммов.

Музыкант также обнародовал селфи-фото, на котором продемонстрировал свою физическую форму – на снимке Михалок позирует с обнаженным торсом, подняв руки на уровне плеч.

Михалок родился в 1972 году в Дрездене (Германия) в семье военного. В сентябре 1989 года он стал инициатором создания группы "Ляпис Трубецкой". 31 августа 2015 года группа прекратила существование.

В мае 2015 года Михалок получил удостоверение на постоянное проживание на территории Украины.

По словам Михалка, власти Беларуси и России негативно восприняли поддержку Майдана группой "Ляпис Трубецкой", что стало препятствовать творческому процессу.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский во время торжественных мероприятий в Киеве в честь 29-й годовщины независимости Украины вручил Михалку награду в связи с присвоением ему звания заслуженного артиста Украины.