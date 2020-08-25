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25 августа, 2020
 
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Жена Михалка отреагировала на присвоение ему звания заслуженного артиста Украины

Супруга белорусского музыканта Сергея Михалка Светлана Зеленковская прокомментировала присвоение мужу звания заслуженного артиста Украины.

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Зеленский присвоил Михалку звание заслуженного артиста Украины
Зеленский присвоил Михалку звание заслуженного артиста Украины
Фото: sergey.mikhalok / Instagram

Жена белорусского музыканта, экс-лидера группы "Ляпис Трубецкой", фронтмена проекта Brutto Сергея Михалка Светлана Зеленковская 24 августа на своей странице в Instagram назвала мужа самым уникальным заслуженным артистом Украины, обнародовав его фото с наградным удостоверением.

"По моему мнению, самый уникальный, необычный и эффектный заслуженный артист Украины", – подписала она снимок.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский во время торжественных мероприятий в Киеве в честь 29-й годовщины независимости Украины вручил Михалку награду в связи с присвоением ему звания заслуженного артиста Украины.

20 августа Зеленский опубликовал в сети фото, на котором запечатлен с Михалком на фоне барной стойки.

Михалок проживает в Украине с 2014 года.

Теги: Украина, Беларусь, Владимир Зеленский, Сергей Михалок, награда
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