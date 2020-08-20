Зеленский заселфился с Михалком на фоне барной стойки

Президент Украины Владимир Зеленский позировал с фронтменом белорусских групп "Ляпис 98" и Brutto Сергеем Михалком, с диском в руке.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 августа на своей странице в Instagram поделился снимком с фронтменом белорусских групп "Ляпис 98" и Brutto Сергеем Михалком, сделанным на фоне барной стойки.

"Воины света!" – написал он.

На снимке Зеленский держит в руках диск The Best группы "Ляпис 98".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Воі * ни Світла! Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 19 Авг 2020 в 3:27 PDT

Фото было опубликовано во время поездки Зеленского в Запорожье.

Сергей Михалок является одним из основателей белорусской панк-рок-группы "Ляпис Трубецкой". Она была сформирована в 1989 году и существовала до 2014-го. В этом году Михалок запустил проект Brutto. "Воины света" – одна из самых известных песен этого коллектива.

В 2016 году Михалок основал проект "Ляпис-98", в рамках которого проводятся концерты с программой из песен группы "Ляпис Трубецкой".