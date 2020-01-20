Умер сооснователь группы "Ляпис Трубецкой" Владыко

Белорусский музыкант Руслан Владыко скончался на 46-м году жизни.

Умер музыкант белорусской группы "Ляпис Трубецкой", сооснователь этого коллектива Руслан Владыко. Об этом сообщил на своей странице в Facebook экс-продюсер группы Евгений Колмыков.

Музыканту было 45 лет.

"Руслан Петрович Владыко (12.07.1974 – 19.01.2020). 21 января 2020 года отпевание: поселок Привольный (Минский район), церковь Николая Чудотворца, 11.30. Похороны: деревня Обчак (Минский район), 13.00", – написал продюсер.

6 июня 2019 года Руслана Владыко был избит и ограблен в Минске. Музыкант получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому.

Зашел в один из баров в Минске и вскоре был найден без сознания, избитым неизвестными. Сразу после госпитализации гитариста прооперировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. С тех пор музыкант находился в коме.

Группа Trubetskoy была основана 1 сентября 2014 года экс-участниками коллектива "Ляпис Трубецкой". Лидер группы – Павел Булатников.