Умер сын автора "Властелина колец" Кристофер Толкин

Умер британский писатель Кристофер Толкин. Об этом сообщили на странице Tolkien Society в Twitter.
Ему было 95 лет.
"Общество Толкина выражает глубокие соболезнования всей семье Толкин", – говорится в посте.
Christopher Tolkien has died at the age of 95. The Tolkien Society sends its deepest condolences to Baillie, Simon, Adam, Rachel and the whole Tolkien family. pic.twitter.com/X83PTx4b7x— Tolkien Society (@TolkienSociety) 16 января 2020 г.
Кристофер Толкин ― сын автора "Властелина колец", британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина. Он работал над изданием работ отца. В частности, отредактировал и издал роман "Сильмариллион", 12-томную "Историю Средиземья", "Неоконченные предания Нуменора и Средиземья", "Детей Хурина".
Он нарисовал карты вселенной "Властелина колец", которые вышли в изданиях 1950-х годов.