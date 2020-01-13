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13 января, 2020
 
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Умер режиссер фильмов "Чародеи" и "Приключения Электроника" Бромберг

В США скончался советский и российский режиссер Константин Бромберг.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бромбергу было 80 лет
Бромбергу было 80 лет
Фото: kino-teatr.ru

Умер советский и российский режиссер Константин Бромберг, живший в США. Об этом в Facebook сообщил режиссер и сценарист Михаил Идов.

"Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника", – написал он.

По словам Идова, после эмиграции в США Бромберг ничем связанным с кино не занимался.

"Просто жил. Одно время, помню, грезил какими-то удивительными планами передвижного музея с копиями мировых шедевров (кстати, идея эта, как я только сейчас понимаю, была вовсе не бредовой — смотрите все эти мультимедийные выставки с видеомэппингом, гастролирующие по всему миру). Не знаю, осилит ли какое-нибудь из грядущих поколений "Электроника", но советский Gen-X он впечатлил изрядно – наряду с "Гостьей из будущего", даже отчасти сформировав поколенческие сексуальные предпочтения в стране, лишенной доступа к принцессе Лее в золотом бикини. Так что спасибо, как минимум, за это. Заканчивать этот пост ссылкой на песню "Крылатые качели" было бы чересчур мелодраматично, тем более что у многих из вас она уже заиграла в голове, как только я ее упомянул", – написал он.

https://www.facebook.com/michaelidov/posts/10157709401092988

Константин Бромберг родился в 1939 году в Харькове. В 1965 году окончил сценарный факультет ВГИКа. Работал в творческом объединении "Экран", позже — на Одесской киностудии. Там он снял "Приключения Электроника" в 1979 году и "Чародеи" – в 1982 году.

В конце 1980-х годов начал сотрудничать с американским телеканалом CNN. В конце 1990-х эмигрировал в США. 

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Авторы: Георгий Тадтаев, Любовь Порываева

Теги: США, смерть, режиссер, Константин Бромберг
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