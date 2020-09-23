"Напоминает воровскую сходку". В оппозиции Беларуси отреагировали на инаугурацию Лукашенко

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции, экс-посол Беларуси в Польше Павел Латушко после инаугурации Александра Лукашенко призвал белорусов выходить на бессрочный протест.

Латушко: Синие пальцы сделали свое черное дело. Дьявольская жажда власти и параноидальный страх заставили Лукашенко в очередной раз нарушить закон Фото: latushka / Telegram

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции, экс-посол Беларуси в Польше Павел Латушко в своем Telegram-канале назвал беспрецедентной ситуацию с сегодняшней инаугурацией президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80% голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинаугурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе. Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников", – написал Латушко.

Он подчеркнул, что у Лукашенко "был шанс уйти".

"Но все же синие пальцы сделали свое черное дело. Дьявольская жажда власти и параноидальный страх заставили его в очередной раз нарушить закон. С сегодняшнего дня он больше не президент Республики Беларусь. Он просто глава ОМОНа, который без знаков различия орудует на улицах Беларуси, и кучки бюрократов", – добавил он.

Латушко призвал белорусов выйти на бессрочную акцию протеста и назвал Лукашенко "ошибкой истории и позором цивилизованного мира".

"Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения", – добавил он.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Самые массовые задержания проводили в период с 9-го по 12 августа, тогда задержали около 7 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не считает Лукашенко законным президентом Беларуси. Европарламент отверг официальные результаты выборов в Беларуси, так как их провели "с грубым нарушением всех международно признанных стандартов", осудил применение насилия против протестующих и призвал ЕС безотлагательно ввести санкции против ответственных за фальсификацию результатов выборов, в том числе против Лукашенко.

Верховная Рада Украины официально осудила действия белорусских властей.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали.