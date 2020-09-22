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"Было очень больно. Наверное, я кричал". Житель Минска рассказал об изнасиловании силовиком при задержании

Житель Минска, который был задержан белорусскими силовиками в начале августа, рассказал о насилии со стороны белорусских силовиков после того, как уехал из страны.

 
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Пострадавший подозревает, что подвергся насилию со стороны старшего по званию сотрудника ОМОН
Пострадавший подозревает, что подвергся насилию со стороны старшего по званию сотрудника ОМОН
Фото: EPA

Житель Минска, который был задержан сотрудниками белорусского ОМОН в ходе протеста 11 августа, рассказал телеканалу "Настоящее время", что его изнасиловали в автозаке. 

Он предполагает, что подвергся насилию со стороны старшего по званию сотрудника ОМОН. Мужчина сказал, что в день задержания не участвовал в митинге, а лишь проходил мимо. В автозак его поместили еще с пятью людьми. 

Телеканал отмечает, что мужчина предоставил медицинскую справку, подтверждающую его слова, и попросил не называть имя и не показывать лицо из опасений безопасности. Сейчас этот мужчина находится за пределами Беларуси. 

По его словам, в автозаке задержанных все время избивали. "Сперва по ребрам и по голове, пока ты стоишь. Когда ты падаешь, тебя бьют по спине, по ногам, по рукам", – уточнил он. 

Силовики заставляли задержанных петь гимн Беларуси лежа на полу лицом вниз "и почему-то песню [группы "Кино" Виктора] Цоя "Перемен", рассказал он. 

"Все это продолжалось какое-то время. Ну а потом, как я уже рассказывал, требовали разблокировать телефон. Разрезали шорты сзади ножом. Нож нашли у одного из задержанных сотрудники ОМОНа. Потом я увидел – ну так, слегла повернулся – и увидел, что [омоновец] проводит какие-то манипуляции с палкой. Он попросил у кого-то из присутствующих презерватив. Ему передали. Он надел его на дубинку и резко вставил мне в задний проход. Было очень больно. Я перевернулся. Наверное, я кричал, сразу и не вспомню, что происходило. Получил ногой в лицо, ну и потом, собственно, меня вернули в исходное положение", – описал мужчина случившееся. 

Он сообщил, что в автозаке был доставлен в СИЗО в переулке Окрестина. Оттуда его увезли в больницу скорой помощи в Минске.

"Меня осмотрели врачи, сделали некоторые процедуры. У меня в заключении написано, что разрыв прямой кишки, там можно все детально прочитать, травматического характера. Дальше с этими бумагами я через несколько дней пошел в Следственный комитет с адвокатом. Там дал подробные показания. Потом меня вызывали еще раз на дополнительный опрос. Ну и через некоторое время я принял решение уехать", – резюмировал пострадавший. 

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Самые массовые задержания проводили в период с 9 по 12 августа, тогда задержали около 7 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Задержанные рассказывали, что правоохранители издевались над ними – раздевали догола и избивали. Один из задержанных в Минске, 16-летний Тимур М., сообщил родным, что в РУВД милиционеры избили его и "засунули ему дубинку в горло". Врачи подтвердили у подростка черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, открытый перелом скуло-орбитального комплекса. Эксперты Организации Объединенных Наций по правам человека сообщили, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в Беларуси. 

Издание TUT.BY писало, что большой наплыв обращений к медикам зафиксировали 14-го и 15 августа. У пострадавших, местом обращения которых указан 1-й переулок Окрестина, 36, где находится Центр изоляции правонарушителей, с 10-го по 15 августа зафиксированы множественные ушибы мягких тканей, грудной клетки, гематомы бедер и ягодичной области, ушибленные раны теменно-височной области, реже – переломы ребер, рук и пальцев, закрытая черепно-мозговая травма. Оттуда, согласно данным журналистов, госпитализировали около 50 человек. 

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Видео: currenttime.tv
Теги: Беларусь, СИЗО, изнасилование, больница, ОМОН, журналисты, травма, пострадавшие, насилие, врачи, протесты в Беларуси
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