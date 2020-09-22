"Это не флаг". В Минске с балкона коммунальщики сняли кусок бело-красно-белой ткани. Видео

Ткань с балкона дома в Минске, на которой была надпись "Это не флаг", коммунальщики сняли, используя автовышку.

22 сентября в Минске коммунальщики сняли с балкона дома на улице Толбухина, 13 кусок белой ткани. Об этом сообщило издание TUT.BY.

Ткань, на которой была надпись красного цвета "Это не флаг", снимали с помощью автоподъемника.

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Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

Милиция и коммунальщики в Беларуси регулярно снимают с балконов бело-красно-белые флаги. В частности, 7 августа в Минске такой флаг сняли, якобы реагируя на заявление о символике, которая "оскорбляет моральные принципы и взгляды".

4 августа милиция изъяла у жителей Минска занавески бело-красно-белого цвета, которые были вывешены на балконе, пишет TUT.BY. 25 августа такой же флаг длиной в 13 этажей сняли люди в черной одежде без опознавательных знаков.

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Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

Бело-красно-белый флаг был государственным символом Белорусской Народной Республики в 1918–1919 годах и Республики Беларусь – в 1991–1995 годах. После прихода к власти действующего президента страны Александра Лукашенко вопрос о государственных флаге и гербе вынесли на референдум и восстановили советский флаг (в 2012 году его доработали).

Семь недель подряд жители Беларуси выходят на акции протеста против фальсификации результатов голосования на выборах президента. По официальным данным, победу на выборах 9 августа одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Протестующие приходят на протесты с бело-красно-белыми флагами.

Белорусские силовики жестко разгоняют митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами.