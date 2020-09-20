В Минске проходит многотысячная акция протеста, правоохранители задерживают людей

Жители Минска вновь вышли на протесты, есть сообщения о первых задержанных.

В протестах в центре Минска уже принимают участие десятки тысяч человек Фото: TUT.BY новости / Telegram

В Минске, где сегодня проходит очередная акция протеста – "Марш справедливости", силовики уже начали задерживать людей. Фото и видео митинга, а также задержаний публикует в своем Telegram-канале издание TUT.BY.

Так, задержали нескольких участников акции, собравшихся возле станции метро "Немига". Там собрались несколько сотен человек. Когда колонна протестующих начала двигаться, к ним подъехали автозаки.

У ТРЦ Galleria Minsk мужчина с бело-красно-белым флагом стоял один на пустой площадке у фонтана. К нему подошло больше десятка людей в черном, которые отвели его в автозак.

По данным издания, на данный момент в протестах в центре Минска уже принимают участие десятки тысяч человек.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами.