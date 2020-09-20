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Лукашенко крайне слаб, он – бывший президент и не может ничего решать – МИД Литвы

Президент Беларуси Александр Лукашенко "морально и политически" давно исчерпал свой мандат, считает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

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Линкявичюс: Лукашенко не может говорить от имени своего народа
Линкявичюс: Лукашенко не может говорить от имени своего народа
Фото: ЕРА

Александр Лукашенко – бывший президент Беларуси, поэтому не может выполнять обязанности главы государства, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в ходе дискуссии в центре Atlantic Council в США, которая транслировалась на странице центра в Twitter.

Линкявичюс выразил мнение, что Лукашенко будет пытаться сблизиться с Россией. Но любые его решения будут считаться незаконными, считает глава МИД Литвы.

"Соглашение о Союзном государстве между Беларусью и Россией было заключено на 20 лет. Кто-то скажет, что это слишком долго – но там все было не так гладко. А теперь, пожалуй, нет никаких препятствий. Лукашенко крайне слаб, и я скажу больше: он – бывший президент. Это политическое заявление. Морально и политически он исчерпал свой мандат уже давно. Он не может говорить от имени своего народа, он не может ничего решать (или даже подписывать, кто знает?). И это должно быть установлено", – сказал Линкявичюс.

Лукашенко в последние годы разрушил "остатки независимости и суверенитета" Беларуси, подчеркнул глава МИД Литвы.

"Лукашенко всегда говорил, что он сторож суверенитета и независимости Беларуси. Но со временем мы поняли, что его единственной задачей является остаться у власти любой ценой, даже ценой суверенитета и независимости своей страны", – добавил он.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов.

За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами. По его словам, Украина вместе с США, Польшей, Литвой и Чехией 10 лет готовилась "к нынешнему времени "Ч".

Лукашенко 16 сентября заявил о готовности защищать Союзное государство, хотя ранее настаивал на суверенитете Беларуси. 17 сентября он сообщил, что Беларусь закроет границу с Литвой и Польшей, а границу с Украиной "усилят". Президент Беларуси обратился к народам Украины, Польши и Литвы с призывом "не дать безумным политикам развязать войну".

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Линас Линкявичюс, МИД Литвы, независимость, суверенитет, протесты в Беларуси
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