"Установим и привлечем к ответственности". МВД Беларуси ответило на публикацию личных данных силовиков

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова отреагировала на публикацию персональных данных 1003 сотрудников белорусской милиции в оппозиционном Telegram-канале NEXTA вечером 19 сентября. По ее словам, у МВД есть силы и средства, чтобы наказать виновных.

У органов внутренних дел Беларуси есть все средства и технологии, которые позволят установить и привлечь к ответственности большинство виновных в утечке данных 1003 полицейских, заявила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова российскому агентству "РИА Новости".

По ее словам, с помощью сил, средств и технологий МВД реально установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных в утечке личных данных правоохранителей в интернет.

Других подробностей Чемоданова не привела.

Оппозиционный белорусский Telegram-канал NEXTA вечером 19 сентября разместил данные 1003 сотрудников министерства внутренних дел с должностями и датами рождения.

В базе персональных данных приводятся фамилии, имена, отчества, даты рождения, города проживания, подразделения, где проходят службу силовики, их звания и должности. Авторы публикации утверждают, что получили эти данные от киберпартизанов.

В отдельном посте NEXTA привел подробные личные данные семерых офицеров спецподразделения "Алмаз", которые названы убийцами активиста Александра Тарайковского и виновными в ранениях журналистов и протестующих.

Масштабные марши протеста в Беларуси проходят по выходным. На них выходят несогласные с фальсификациями на выборах президента страны и насилием силовиков.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

На марше женщин, который прошел в Минске 19 сентября, в автозаки отправили более 240 человек. Лидер оппозиции Светлана Тихановская, которая после выборов 9 августа эмигрировала в Литву, заявила, что белорусы готовы деанонимизировать силовиков, которые исполняют преступные приказы.