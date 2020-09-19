На женском марше в Минске задержали более 200 человек. Среди них – 73-летняя активистка Багинская

Силовики в Минске 19 сентября задерживали участниц "Блестящего марша". Издание "МБХ медиа" пишет о 250 задержанных.
Корреспондент "Радыё Свабода" сообщил, что задерживать женщин начали возле торгового центра "Айсберг". Многие силовики были в масках, они окружили группу марширующих. В это время женщины громко кричали: "Мы гуляем!"
Одной из задержанных оказалась 73-летняя активистка Нина Багинская, ставшая одним из символов белорусского протеста, пишет "Русская служба ВВС".
По информации читателя TUT.BY, спустя некоторое время Багинскую высадили из автозака возле Советского районного управления внутренних дел.
Сотрудники ОМОН были одеты в черную форму. Они тащили сопротивлявшихся женщин по асфальту. На месте разгона марша журналисты заметили две машины скорой помощи. Врачи помогали потерявшим сознание женщинам.
Автозаки и микроавтобусы под крики "Позор!" к вечеру покинули район "Айсберга", сообщил TUT.BY.
ОМОН и неизвестные в балаклавах отпускали некоторых девушек, потому что им не хватило места в автозаках.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
Марши женщин в Беларуси проходят по выходным. Они посвящены несогласию с фальсификациями на выборах президента страны, против насилия силовиков и задержания мирных демонстрантов. неделю назад, 12 сентября на таком марше в Минске задержали несколько человек.