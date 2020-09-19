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На женском марше в Минске задержали более 200 человек. Среди них – 73-летняя активистка Багинская

В Минске сегодня проходил женский марш под названием "Блестящий", на котором ОМОН массово задерживал протестующих. Досталось и политической активистке Нине Багинской, которая участвует в протестных акциях с 1988 года.

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СМИ пишут о 250 задержанных участниках женского марша в Минске
СМИ пишут о 250 задержанных участниках женского марша в Минске
Фото: svaboda.org

Силовики в Минске 19 сентября задерживали участниц "Блестящего марша". Издание "МБХ медиа" пишет о 250 задержанных.

Корреспондент "Радыё Свабода" сообщил, что задерживать женщин начали возле торгового центра "Айсберг". Многие силовики были в масках, они окружили группу марширующих. В это время женщины громко кричали: "Мы гуляем!" 

Одной из задержанных оказалась 73-летняя активистка Нина Багинская, ставшая одним из символов белорусского протеста, пишет "Русская служба ВВС".

Фото: Дарья Бурякина, tut.by
Фото: Дарья Бурякина / tut.by

По информации читателя TUT.BY, спустя некоторое время Багинскую высадили из автозака возле Советского районного управления внутренних дел.

Сотрудники ОМОН были одеты в черную форму. Они тащили сопротивлявшихся женщин по асфальту. На месте разгона марша журналисты заметили две машины скорой помощи. Врачи помогали потерявшим сознание женщинам.

Автозаки и микроавтобусы под крики "Позор!" к вечеру покинули район "Айсберга", сообщил TUT.BY.

ВИДЕО
Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

ОМОН и неизвестные в балаклавах отпускали некоторых девушек, потому что им не хватило места в автозаках.

ВИДЕО
Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Марши женщин в Беларуси проходят по выходным. Они посвящены несогласию с фальсификациями на выборах президента страны, против насилия силовиков и задержания мирных демонстрантов. неделю назад, 12 сентября на таком марше в Минске задержали несколько человек.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, митинг, Минск, ОМОН, задержание, женщины, насилие, демонстрации, протесты в Беларуси
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