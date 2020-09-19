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Тихановская пригрозила "деанонимизацией" силовикам, задерживавшим женщин в Минске

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская рассказала о задержании силовиками более 240 женщин на марше в Минске. По ее мнению, белорусы готовы "деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы".

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Тихановская покинула Беларусь 11 августа
Тихановская покинула Беларусь 11 августа
Фото: EPA

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская потребовала освободить всех женщин, которых силовики сегодня задержаны на марше в Минске. Такое обращение она опубликовала в Telegram-канале "Пул первой" 19 сентября.

"Все задержанные должны быть отпущены. Сотрудники силовых ведомств должны помнить: белорусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы", – отметила Тихановская.

По ее словам, в ходе акции в столице Беларуси были задержаны более 240 жительниц страны, в том числе 2004 года рождения.

"Вам еще придется посмотреть в глаза своему народу, который вы должны защищать", – написала она.

Тихановская полагает, что силовики, задерживавшие женщин, действовали грубо.

Марши женщин в Беларуси проходят по выходным. Они посвящены несогласию с фальсификациями на выборах президента страны, против насилия силовиков и задержания мирных демонстрантов. Неделю назад, 12 сентября, на таком марше в Минске задержали несколько человек.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Тихановская после выборов уехала в Литву. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли из страны по указанию властейВ Беларуси остается ее муж – блогер Сергей Тихановский (он сам планировал баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов).

Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, Минск, задержание, женщины, силовики, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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