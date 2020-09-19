Telegram-канал NEXTA опубликовал личные данные более тысячи сотрудников МВД Беларуси

Создатели Telegram-канала NEXTA обещали деанонимизировать сотрудников белорусской милиции, если на субботнем марше снова будут массовые задержания. После того как более 200 человек были увезены с демонстрации в автозаках, обещание было исполнено.

NEXTA: Никто не останется анонимным даже под балаклавой Фото: ЕРА

Оппозиционный белорусский Telegram-канал NEXTA вечером 19 сентября разместил данные 1003 сотрудников министерства внутренних дел с должностями и датами рождения.

Авторы публикации утверждают, что получили эти данные благодаря киберпартизанам.

"Неделю назад мы предупреждали о том, что произойдет, если каратели не остановятся. Обещание сдерживаем", – заявил NEXTA.

Канал призвал подписчиков рассказать о людях из файла, которые в органах уже не работают или не причастны к задержаниям и избиениям демонстрантов. Также белорусов просят сообщать личную информацию о милиционерах – "адреса, телефоны, номера авто, привычки, любовницы/любовники".

"Никто не останется анонимным даже под балаклавой", – сказано в сообщении.

В отдельном посте NEXTA привел подробные личные данные семерых офицеров спецподразделения "Алмаз", которые названы убийцами активиста Александра Тарайковского и виновными в ранениях журналистов и протестующих.

Масштабные марши протеста в Беларуси проходят по выходным. На них выходят несогласные с фальсификациями на выборах президента страны и насилием силовиков.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

На марше женщин, который прошел в Минске 19 сентября, в автозаки отправили более 240 человек. Лидер оппозиции Светлана Тихановская, которая после выборов 9 августа эмигрировала в Литву, заявила, что белорусы готовы деанонимизировать силовиков, которые исполняют преступные приказы.