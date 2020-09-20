В Минске шестилетнего сына активистки забрали в приют, его отдали после того, как к заведению пришли около 300 человек

Малолетнего сына белорусской активистки отвезли в приют, потому что его мать задержали правоохранители и она не смогла забрать его из школы вовремя.

В Минске шестилетнего сына активистов "Европейской Беларуси" Елены Лазарчик и Сергея Мацкойтя из школы забрали в приют, пока мать ребенка была задержана. Об этом на своей странице в Facebook рассказала журналистка Елена Халип.

17 сентября Лазарчик на выходе из правозащитного центра "Весна" задержали сотрудники милиции. Ее продержали в отделе до 11 часов вечера и отпустили.

Выяснилось, что сотрудники школы №126, где в первом классе учится сын Лазарчик, после того, как мать не пришла забирать его с продленки, вызвали органы опеки и отправили ребенка в приют. При этом ни отцу, ни совершеннолетней сестре, ни бабушке мальчика из школы не позвонили, хотя все их контакты были в его личном деле.

18 сентября к Лазарчик домой пришли сотрудники опеки, чтобы проверить условия жизни ребенка. После этого в районном управлении образования активистке сказали, что она может забрать сына из приюта, однако директор учреждения заявила, что у нее нет для этого "разрешающих" документов.

19 сентября к приюту пришли около 300 человек, сообщает "МБХ медиа". В результате активистке разрешили войти в заведение. После переговоров ей позволили забрать сына.

Белорусские органы опеки вернули активистке Елене Лазарчик ее сына. Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/DMkgFxiT5W — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 19, 2020

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы, и требуют перевыборов. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов.

За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.