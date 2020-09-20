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Тихановская: Мы никогда не поворачивались спиной к России

Кандидат в президенты Беларуси, оппозиционерка Светлана Тихановская выразила сожаление, что президент РФ Владимир Путин поддержал действующего главу государства Александра Лукашенко, и заявила, что всегда открыта к диалогу с Россией.

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Тихановская: Мы боремся за право выбирать, с кем мы хотим строить нашу страну
Тихановская: Мы боремся за право выбирать, с кем мы хотим строить нашу страну
Фото: Светлана Тихановская / Facebook

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в интервью российскому агентству РБК заявила, что народ Беларуси вышел на протесты не потому, что его на это толкает Россия или Запад, он просто ведет борьбу против конкретного человека – президента Александра Лукашенко.

"Мы бы хотели, чтобы нашу борьбу за то, чтобы народ определял будущее страны, все-таки поддержали все страны. Потому что мы боремся за право выбирать, с кем мы хотим строить нашу страну. Это не прозападная и не пророссийская борьба, это выступления против одного человека, к которому наши люди потеряли доверие, уважение и с кем мы не хотим больше ни жить, ни работать. Это никак не касается ни господина [президента РФ Владимира] Путина, ни Украины, ни любых других стран", – отметила Тихановская.

Она сказала, что Беларусь и РФ – дружественные страны, напомнила, что россияне поддерживают белорусов, однако Путин поддержал Лукашенко, а не белорусский народ.

"Но это его решение, его выбор, мы на него никак повлиять не можем. Но мы всегда открыты, наш координационный совет всегда открыт к диалогу. Я тоже открыта к диалогу с представителями Российской Федерации... Мы дружественные страны, мы хотим такими оставаться", – подчеркнула оппозиционерка.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

После выборов Тихановская покинула территорию Беларуси, выехав в Литву.

Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами.

Теги: Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, акции протеста, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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