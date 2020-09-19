Яценюк заявил, что у Лукашенко паранойя и политическая шизофрения

Александр Лукашенко проиграл выборы президента Беларуси и стал марионеткой главы Кремля Владимира Путина. Об этом заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Угрозы, звучащие из уст белорусского президента Александра Лукашенко в адрес Украины, доказывают его неадекватность. Об этом 18 сентября в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Это паранойя человека, проигравшего выборы. Это политическая шизофрения. Вы только посмотрите на его язык жестов, на то, какой он дерганый. Он-то знает, что сфальсифицировал выборы, знает, что он их проиграл. Он знает, что люди вышли протестовать против него как авторитарного лидера, который незаконно занимает пост президента", – сказал Яценюк.

Из уст Лукашенко прозвучала фраза о готовности защищать Союзное государство, хотя ранее он постоянно настаивал на суверенитете Беларуси, обратил внимание украинский экс-премьер.

"Он имитировал то, что является самостоятельным лидером, а Путин – ну, не более чем временный партнер... Как можно защищать? Исключительно тем, что Россия отправит свои войска на территорию Беларуси. А это – прямая угроза и для национальной безопасности Украины", – считает политик.

Посла Беларуси уже следовало бы вызвать в МИД и "отчитать за его президента", провоцирующего противостояние с Украиной, дал совет Яценюк.

По его мнению, голосом Лукашенко говорит президент России Владимир Путин, а отношения между ними сейчас – это калька отношений между Путиным и четвертым президентом Украины Виктором Януковичем в 2013 году.

"Украинское государство должно сейчас занять очень четкую позицию в отношении Беларуси. Дело не в Лукашенко. Это еще одна геополитическая игра Владимира Путина. Он является самой большой угрозой для Украины и украинской государственности. Лукашенко – уже марионетка", – отметил бывший глава украинского правительства.

Лукашенко 17 сентября сообщил, что Беларусь закроет границу с Литвой и Польшей, а границу с Украиной "усилят". Президент Беларуси обратился к народам Украины, Польши и Литвы с призывом "не дать безумным политикам развязать войну".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов.

За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами. По его словам, Украина вместе с США, Польшей, Литвой и Чехией 10 лет готовилась "к нынешнему времени "Ч".