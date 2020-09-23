"Ничего не можем сделать". Линкявичюс заявил, что Евросоюз не готов ввести санкции против Беларуси

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что страны Европейского союза не достигли консенсуса в вопросе введения санкций против Беларуси. По его словам, это разочаровывает не только Литву, но и руководителей Евросоюза.

Евросоюз пока не готов ввести санкции против Беларуси, сказал в интервью телеканалу "Настоящее Время" министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

По его словам, этот вопрос обсуждали на уровне глав МИД Евросоюза.

"Была дискуссия, но надо все-таки сказать, что нам не удалось пока дойти до консенсуса, чтобы все согласились. Хотя на словах вроде бы все согласны. Но мы не может сказать, что все уже готовы вводить санкции против лиц, ответственных за события в Беларуси", – отметил Линкявичус.

Такое поведение разочаровывает не только Литву, но и руководителей Евросоюза, подчеркнул он.

"Я всегда подчеркиваю, что заявления Урсулы фон дер Ляйен [президент Европейской комиссии] и Жозепа Борреля [высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности] были очень сильные и понятные. Но реальность такова, что более месяца прошло после выборов и каждый день мы видим на экранах насилие на улицах Минска и других городов, и мы не можем ничего сделать. Это, конечно же, вызывает большое недоумение", – заявил министр.

Власти Минска, по его словам, теряют свой мандат.

"Он (президент Беларуси Александр Лукашенко) и сейчас уже не имеет ни морального, ни политического мандата говорить или что-либо обсуждать от имени своих людей, а тем более подписывать какие-то документы", – добавил глава МИД Литвы.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации результатов выборов президента и насилия против митингующих. Планировалось, что решение по введению санкций официально примут 21 сентября.

10 сентября агентство Bloomberg сообщало, что решение о введении санкций блокирует Кипр, добиваясь введения штрафных мер ЕС в отношении Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах Восточного Средиземноморья. 19 сентября стало известно, что представитель Кипра вновь наложил вето на проект санкций ЕС против Беларуси.

21 сентября министры иностранных дел стран Европейского союза договорились не считать Лукашенко законно избранным президентом Беларуси, но санкции не согласовали.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.