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По особым гуманитарным причинам. Литва выдала разрешение на въезд 205 гражданам Беларуси

По приказу министра внутренних дел Литвы Риты Тамашунене более 200 граждан Беларуси получили разрешение на въезд в Литву, 54 человека уже воспользовались этим правом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Литвы.

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Разрешения на въезд в Литву по особым гуманитарным причинам выдаются пострадавшим от репрессий, преследуемым и активным членам оппозиции
Разрешения на въезд в Литву по особым гуманитарным причинам выдаются пострадавшим от репрессий, преследуемым и активным членам оппозиции
Фото: ЕРА

Министерство внутренних дел Литвы выдало 205 гражданам Беларуси разрешения на въезд по особым гуманитарным причинам. Такие документы выдаются пострадавшим от репрессий, преследуемым и активным членам оппозиции, сообщил сайт МВД Литвы 14 сентября.

Из 205 граждан Беларуси 54 уже воспользовались своим правом и находятся в Литве, отметили в ведомстве.

"Когда начались массовые протесты в соседней стране, мы немедленно подготовили план мероприятий и по-прежнему внимательно следим за политической ситуацией в Беларуси. Мы готовы и дальше помогать гражданам Беларуси, которые нуждаются в защите в связи с угрозами и политическими обстоятельствами, с которыми они сталкиваются", – подчеркнула министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.

В МВД Литвы отметили, что граждане Беларуси, желающие въехать в Литву, должны обратиться в посольство республики в Беларуси для выдачи шенгенской визы и предоставить информацию, подтверждающую особые гуманитарные причины.

"Граждане Беларуси могут приехать в Литовскую Республику и подать заявление о предоставлении убежища, если они чувствуют, что их преследуют или существует реальная угроза их безопасности и жизни. В Литву поступило 16 ходатайств о предоставлении убежища от граждан Беларуси", – сказано в сообщении.

С 9 августа в стране продолжаются акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, проходившего с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

31 августа стало известно, что Евросоюз намерен в сентябре ввести экономические санкции против 31 высокопоставленного белорусского чиновника, ответственного за выборы, насилие и репрессии. При этом фамилии Лукашенко в нем не было. Германия объяснила это тем, что хочет больше времени для диалога, оставляя "открытой возможность его добавления в список на более позднем этапе".

Литва, Латвия и Эстония в этот же день первые в мире ввели персональные санкции против властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства объявили персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

10 сентября парламент Литвы принял резолюцию, в которой Лукашенко называют незаконным главой страны, а его оппонентку  Тихановскую – избранным лидером Беларуси.

Теги: МВД, Беларусь, оппозиция, Литва, протесты в Беларуси
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