В минобороны Беларуси назвали воздушные шарики из Литвы "угрозой безопасности полетов"

24 августа минобороны Беларуси обвинило Литву в нарушении воздушного пространства государства из-за запущенных в сторону Беларуси воздушных шариков. В белорусском ведомстве уверены, что "на первый взгляд безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов".

Министерство обороны Беларуси считает, что запуск воздушных шариков вблизи границы республики несет в себе угрозу безопасности полетов. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.

"Любая граница любого государства является неприкосновенной, и это не зависит ни от того, какое направление ветра на данный момент в районе границы, ни от желания граждан, скажем так, пошутить, позапускать шарики", – заявили в минобороны.

Кроме того, в ведомстве уверены, что "на первый взгляд безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов, в том числе и гражданским судам".

"Никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее", – добавили в министерстве.

24 августа минобороны Беларуси обвинило Литву в нарушении воздушного пространства государства. В ведомстве заявили, что со стороны Литвы был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Полет шаров "пресекли без применения оружия" экипажи вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО.

Литва в ответ тоже обвинила Беларусь в нарушении воздушного пространства. Посла Беларуси в Литве Валериюса Барановскиса вызвали в МИД и вручили ноту протеста в связи с тем, что белорусский вертолет Ми-24 23 августа пересек литовскую государственную границу.

Отношения между Литвой и Беларусью осложнились после выборов президента Беларуси в связи с протестами белорусов против действий властей. В Литву выехала оппозиционер Светлана Тихановская, которая была главным конкурентом президента Беларуси Александра Лукашенко.

23 августа в Литве в поддержку протестующих белорусов создали живую цепь, которая растянулась от Вильнюса до границы с Беларусью. Участие в мероприятии приняли около 30 тыс. человек, в том числе президент Литвы Гитанас Науседа и экс-президенты страны Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.